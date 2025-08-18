Mis on SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

SUKU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUKU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUKU kohta Kui palju on SUKU (SUKU) tänapäeval väärt? Reaalajas SUKU hind USD on 0.03251 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUKU/USD hind? $ 0.03251 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUKU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SUKU turukapitalisatsioon? SUKU turukapitalisatsioon on $ 15.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUKU ringlev varu? SUKU ringlev varu on 487.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUKU (ATH) hind? SUKU saavutab ATH hinna summas 1.58455478 USD . Mis oli kõigi aegade SUKU madalaim (ATL) hind? SUKU nägi ATL hinda summas 0.02400943782643274 USD . Milline on SUKU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUKU kauplemismaht on $ 99.39K USD . Kas SUKU sel aastal kõrgemale ka suundub? SUKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUKU hinna ennustust

