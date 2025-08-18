SUKU (SUKU) reaalajas hind on $ 0.03251. Viimase 24 tunni jooksul SUKU kaubeldud madalaim $ 0.03214 ja kõrgeim $ 0.03398 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.58455478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02400943782643274.
Lüliajalise tootluse osas on SUKU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +0.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUKU (SUKU) – turuteave
No.967
$ 15.85M
$ 99.39K
$ 48.76M
487.70M
1,500,000,000
ETH
SUKU praegune turukapitalisatsioon on $ 15.85M$ 99.39K 24 tunnise kauplemismahuga. SUKU ringlev varu on 487.70M, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SUKU (SUKU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUKU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000147
-0.44%
30 päeva
$ -0.01478
-31.26%
60 päeva
$ +0.00446
+15.90%
90 päeva
$ -0.00162
-4.75%
SUKU Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUKU muutuse $ -0.000147 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUKU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01478 (-31.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUKU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUKU $ +0.00446 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUKU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00162 (-4.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUKU (SUKU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU.
By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.
SUKU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUKU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUKU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUKU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUKU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUKU hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUKU (SUKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUKU (SUKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUKU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUKU (SUKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUKU (SUKU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUKU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUKU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.