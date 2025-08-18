Rohkem infot SUKU

SUKU Hinnainfo

SUKU Ametlik veebisait

SUKU Tokenoomika

SUKU Hinnaprognoos

SUKU Ajalugu

SUKU – ostujuhend

SUKU-usaldusraha valuutakonverter

SUKU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SUKU logo

SUKU hind(SUKU)

1 SUKU/USD reaalajas hind:

$0.03251
$0.03251$0.03251
-0.45%1D
USD
SUKU (SUKU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:33 (UTC+8)

SUKU (SUKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03214
$ 0.03214$ 0.03214
24 h madal
$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398
24 h kõrge

$ 0.03214
$ 0.03214$ 0.03214

$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398

$ 1.58455478
$ 1.58455478$ 1.58455478

$ 0.02400943782643274
$ 0.02400943782643274$ 0.02400943782643274

0.00%

-0.44%

+0.65%

+0.65%

SUKU (SUKU) reaalajas hind on $ 0.03251. Viimase 24 tunni jooksul SUKU kaubeldud madalaim $ 0.03214 ja kõrgeim $ 0.03398 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.58455478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02400943782643274.

Lüliajalise tootluse osas on SUKU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +0.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUKU (SUKU) – turuteave

No.967

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

$ 99.39K
$ 99.39K$ 99.39K

$ 48.76M
$ 48.76M$ 48.76M

487.70M
487.70M 487.70M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

ETH

SUKU praegune turukapitalisatsioon on $ 15.85M $ 99.39K 24 tunnise kauplemismahuga. SUKU ringlev varu on 487.70M, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SUKU (SUKU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUKU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000147-0.44%
30 päeva$ -0.01478-31.26%
60 päeva$ +0.00446+15.90%
90 päeva$ -0.00162-4.75%
SUKU Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUKU muutuse $ -0.000147 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUKU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01478 (-31.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUKU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUKU $ +0.00446 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUKU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00162 (-4.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUKU (SUKU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUKU hinnaajaloo lehte.

Mis on SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

SUKU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUKU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUKU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUKU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUKU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUKU hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUKU (SUKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUKU (SUKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUKU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUKU hinna ennustust kohe!

SUKU (SUKU) tokenoomika

SUKU (SUKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUKU (SUKU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUKU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUKU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUKU kohalike valuutade suhtes

1 SUKU(SUKU)/VND
855.50065
1 SUKU(SUKU)/AUD
A$0.0494152
1 SUKU(SUKU)/GBP
0.0237323
1 SUKU(SUKU)/EUR
0.0276335
1 SUKU(SUKU)/USD
$0.03251
1 SUKU(SUKU)/MYR
RM0.1368671
1 SUKU(SUKU)/TRY
1.3260829
1 SUKU(SUKU)/JPY
¥4.77897
1 SUKU(SUKU)/ARS
ARS$42.1657951
1 SUKU(SUKU)/RUB
2.5913721
1 SUKU(SUKU)/INR
2.8449501
1 SUKU(SUKU)/IDR
Rp524.3547653
1 SUKU(SUKU)/KRW
45.1524888
1 SUKU(SUKU)/PHP
1.8384405
1 SUKU(SUKU)/EGP
￡E.1.5689326
1 SUKU(SUKU)/BRL
R$0.175554
1 SUKU(SUKU)/CAD
C$0.0448638
1 SUKU(SUKU)/BDT
3.9480144
1 SUKU(SUKU)/NGN
49.8618874
1 SUKU(SUKU)/UAH
1.3397371
1 SUKU(SUKU)/VES
Bs4.38885
1 SUKU(SUKU)/CLP
$31.33964
1 SUKU(SUKU)/PKR
Rs9.2094328
1 SUKU(SUKU)/KZT
17.6012391
1 SUKU(SUKU)/THB
฿1.0529989
1 SUKU(SUKU)/TWD
NT$0.9762753
1 SUKU(SUKU)/AED
د.إ0.1193117
1 SUKU(SUKU)/CHF
Fr0.026008
1 SUKU(SUKU)/HKD
HK$0.2542282
1 SUKU(SUKU)/AMD
֏12.4272726
1 SUKU(SUKU)/MAD
.د.م0.2922649
1 SUKU(SUKU)/MXN
$0.6134637
1 SUKU(SUKU)/PLN
0.1183364
1 SUKU(SUKU)/RON
лв0.1404432
1 SUKU(SUKU)/SEK
kr0.3104705
1 SUKU(SUKU)/BGN
лв0.0542917
1 SUKU(SUKU)/HUF
Ft10.975376
1 SUKU(SUKU)/CZK
0.679459
1 SUKU(SUKU)/KWD
د.ك0.00991555
1 SUKU(SUKU)/ILS
0.1095587
1 SUKU(SUKU)/NOK
kr0.3312769
1 SUKU(SUKU)/NZD
$0.0546168

SUKU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUKU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SUKU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUKU kohta

Kui palju on SUKU (SUKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUKU hind USD on 0.03251 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUKU/USD hind?
Praegune hind SUKU/USD on $ 0.03251. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUKU turukapitalisatsioon?
SUKU turukapitalisatsioon on $ 15.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUKU ringlev varu?
SUKU ringlev varu on 487.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUKU (ATH) hind?
SUKU saavutab ATH hinna summas 1.58455478 USD.
Mis oli kõigi aegade SUKU madalaim (ATL) hind?
SUKU nägi ATL hinda summas 0.02400943782643274 USD.
Milline on SUKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUKU kauplemismaht on $ 99.39K USD.
Kas SUKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUKU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:33 (UTC+8)

SUKU (SUKU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SUKU/USD kalkulaator

Summa

SUKU
SUKU
USD
USD

1 SUKU = 0.0325 USD

Kauplemine: SUKU

SUKUUSDT
$0.03251
$0.03251$0.03251
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu