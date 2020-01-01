RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) teave A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency. Ametlik veebisait: https://rwadepin.io/ Valge raamat: https://docs.rwadepin.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xd444b0d1dCeEdd7b0993Ed04351A491D47048Fc4 Ostke SUIRWAPIN kohe!

Turukapital: --
Koguvaru: $ 1.08B
Ringlev varu: --
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 176.06K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01718
Kõigi aegade madalaim: --
Praegune hind: $ 0.000163
Lisateave RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) hinna kohta

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUIRWAPIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUIRWAPIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUIRWAPIN tokeni tokenoomikat, avastage SUIRWAPIN tokeni reaalajas hinda!

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) hinna ajalugu SUIRWAPIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUIRWAPIN hinna ajalugu kohe!

SUIRWAPIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUIRWAPIN võiks suunduda? Meie SUIRWAPIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUIRWAPIN tokeni hinna ennustust kohe!

