RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) reaalajas hind on $ 0.000165. Viimase 24 tunni jooksul SUIRWAPIN kaubeldud madalaim $ 0.000165 ja kõrgeim $ 0.000167 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIRWAPINkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SUIRWAPIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) – turuteave
$ 144.34
$ 144.34
$ 178.22K
$ 178.22K
1,080,100,000
1,080,100,000
ETH
RWA DePIN Protocol praegune turukapitalisatsioon on --$ 144.34 24 tunnise kauplemismahuga. SUIRWAPIN ringlev varu on --, mille koguvaru on 1080100000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RWA DePIN Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000516
-75.78%
60 päeva
$ -0.000165
-50.00%
90 päeva
$ -0.001702
-91.17%
RWA DePIN Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUIRWAPIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RWA DePIN Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000516 (-75.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RWA DePIN Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIRWAPIN $ -0.000165 (-50.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RWA DePIN Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001702 (-91.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency.
RWA DePIN Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RWA DePIN Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUIRWAPIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RWA DePIN Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RWA DePIN Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RWA DePIN Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RWA DePIN Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIRWAPIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RWA DePIN Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RWA DePIN Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.