1 SUIRWAPIN/USD reaalajas hind:

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) reaalajas hinnagraafik
RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) hinna teave (USD)

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) reaalajas hind on $ 0.000165. Viimase 24 tunni jooksul SUIRWAPIN kaubeldud madalaim $ 0.000165 ja kõrgeim $ 0.000167 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on SUIRWAPIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.83% viimase 7 päeva jooksul.

RWA DePIN Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 144.34 24 tunnise kauplemismahuga. SUIRWAPIN ringlev varu on --, mille koguvaru on 1080100000.

Jälgige üksuse RWA DePIN Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000516-75.78%
60 päeva$ -0.000165-50.00%
90 päeva$ -0.001702-91.17%
Mis on RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency.

RWA DePIN Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Kui palju on RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUIRWAPIN hind USD on 0.000165 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUIRWAPIN/USD hind?
Praegune hind SUIRWAPIN/USD on $ 0.000165. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RWA DePIN Protocol turukapitalisatsioon?
SUIRWAPIN turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUIRWAPIN ringlev varu?
SUIRWAPIN ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIRWAPIN (ATH) hind?
SUIRWAPIN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SUIRWAPIN madalaim (ATL) hind?
SUIRWAPIN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SUIRWAPIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUIRWAPIN kauplemismaht on $ 144.34 USD.
Kas SUIRWAPIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUIRWAPIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIRWAPIN hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
