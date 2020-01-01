SUIP (SUIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUIP (SUIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUIP (SUIP) teave SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain. Ametlik veebisait: https://www.suipad.xyz/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/194ee_UpEJuW8hF5K9G0Hlc64giWnAp3A/view?usp=share_link Plokiahela Explorer: https://explorer.sui.io/object/0x1d2570d17e0488c90ab58bc6c38e287f9acc072ecdf2a729eaa86957d515ad40 Ostke SUIP kohe!

SUIP (SUIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUIP (SUIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014101118042542236 $ 0.014101118042542236 $ 0.014101118042542236 Praegune hind: $ 0.01561 $ 0.01561 $ 0.01561 Lisateave SUIP (SUIP) hinna kohta

SUIP (SUIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUIP (SUIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUIP tokeni tokenoomikat, avastage SUIP tokeni reaalajas hinda!

SUIP (SUIP) hinna ajalugu SUIP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUIP hinna ajalugu kohe!

