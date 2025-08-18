SUIP (SUIP) reaalajas hind on $ 0.0162. Viimase 24 tunni jooksul SUIP kaubeldud madalaim $ 0.01611 ja kõrgeim $ 0.01737 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5527340280702551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014101118042542236.
Lüliajalise tootluse osas on SUIP muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -0.79% 24 tunni vältel -17.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUIP (SUIP) – turuteave
SUIP praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 8.73K 24 tunnise kauplemismahuga. SUIP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62M.
SUIP (SUIP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUIP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000129
-0.79%
30 päeva
$ -0.00526
-24.52%
60 päeva
$ -0.01265
-43.85%
90 päeva
$ -0.0243
-60.00%
SUIP Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUIP muutuse $ -0.000129 (-0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUIP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00526 (-24.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUIP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIP $ -0.01265 (-43.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUIP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0243 (-60.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain.
SUIP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUIP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUIP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUIP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUIP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUIP hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUIP (SUIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUIP (SUIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUIP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUIP (SUIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUIP (SUIP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUIP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUIP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
