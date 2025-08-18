Rohkem infot SUIP

SUIP Hinnainfo

SUIP Valge raamat

SUIP Ametlik veebisait

SUIP Tokenoomika

SUIP Hinnaprognoos

SUIP Ajalugu

SUIP – ostujuhend

SUIP-usaldusraha valuutakonverter

SUIP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SUIP logo

SUIP hind(SUIP)

1 SUIP/USD reaalajas hind:

$0.0162
$0.0162$0.0162
-0.79%1D
USD
SUIP (SUIP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:17:37 (UTC+8)

SUIP (SUIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01611
$ 0.01611$ 0.01611
24 h madal
$ 0.01737
$ 0.01737$ 0.01737
24 h kõrge

$ 0.01611
$ 0.01611$ 0.01611

$ 0.01737
$ 0.01737$ 0.01737

$ 0.5527340280702551
$ 0.5527340280702551$ 0.5527340280702551

$ 0.014101118042542236
$ 0.014101118042542236$ 0.014101118042542236

+0.55%

-0.79%

-17.81%

-17.81%

SUIP (SUIP) reaalajas hind on $ 0.0162. Viimase 24 tunni jooksul SUIP kaubeldud madalaim $ 0.01611 ja kõrgeim $ 0.01737 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5527340280702551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014101118042542236.

Lüliajalise tootluse osas on SUIP muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -0.79% 24 tunni vältel -17.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUIP (SUIP) – turuteave

No.4124

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.73K
$ 8.73K$ 8.73K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

SUI

SUIP praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.73K 24 tunnise kauplemismahuga. SUIP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62M.

SUIP (SUIP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUIP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000129-0.79%
30 päeva$ -0.00526-24.52%
60 päeva$ -0.01265-43.85%
90 päeva$ -0.0243-60.00%
SUIP Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUIP muutuse $ -0.000129 (-0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUIP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00526 (-24.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUIP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIP $ -0.01265 (-43.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUIP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0243 (-60.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUIP (SUIP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUIP hinnaajaloo lehte.

Mis on SUIP (SUIP)

SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain.

SUIP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUIP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUIP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUIP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUIP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUIP hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUIP (SUIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUIP (SUIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUIP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUIP hinna ennustust kohe!

SUIP (SUIP) tokenoomika

SUIP (SUIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUIP (SUIP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUIP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUIP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUIP kohalike valuutade suhtes

1 SUIP(SUIP)/VND
426.303
1 SUIP(SUIP)/AUD
A$0.024786
1 SUIP(SUIP)/GBP
0.011826
1 SUIP(SUIP)/EUR
0.01377
1 SUIP(SUIP)/USD
$0.0162
1 SUIP(SUIP)/MYR
RM0.068202
1 SUIP(SUIP)/TRY
0.66177
1 SUIP(SUIP)/JPY
¥2.3814
1 SUIP(SUIP)/ARS
ARS$20.984346
1 SUIP(SUIP)/RUB
1.290168
1 SUIP(SUIP)/INR
1.417662
1 SUIP(SUIP)/IDR
Rp261.290286
1 SUIP(SUIP)/KRW
22.499856
1 SUIP(SUIP)/PHP
0.91611
1 SUIP(SUIP)/EGP
￡E.0.781002
1 SUIP(SUIP)/BRL
R$0.08748
1 SUIP(SUIP)/CAD
C$0.022356
1 SUIP(SUIP)/BDT
1.967328
1 SUIP(SUIP)/NGN
24.846588
1 SUIP(SUIP)/UAH
0.667602
1 SUIP(SUIP)/VES
Bs2.187
1 SUIP(SUIP)/CLP
$15.6168
1 SUIP(SUIP)/PKR
Rs4.589136
1 SUIP(SUIP)/KZT
8.770842
1 SUIP(SUIP)/THB
฿0.524232
1 SUIP(SUIP)/TWD
NT$0.486486
1 SUIP(SUIP)/AED
د.إ0.059454
1 SUIP(SUIP)/CHF
Fr0.01296
1 SUIP(SUIP)/HKD
HK$0.126684
1 SUIP(SUIP)/AMD
֏6.192612
1 SUIP(SUIP)/MAD
.د.م0.145638
1 SUIP(SUIP)/MXN
$0.303426
1 SUIP(SUIP)/PLN
0.058806
1 SUIP(SUIP)/RON
лв0.069984
1 SUIP(SUIP)/SEK
kr0.154548
1 SUIP(SUIP)/BGN
лв0.027054
1 SUIP(SUIP)/HUF
Ft5.465556
1 SUIP(SUIP)/CZK
0.338742
1 SUIP(SUIP)/KWD
د.ك0.004941
1 SUIP(SUIP)/ILS
0.054594
1 SUIP(SUIP)/NOK
kr0.164592
1 SUIP(SUIP)/NZD
$0.027216

SUIP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUIP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUIP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUIP kohta

Kui palju on SUIP (SUIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUIP hind USD on 0.0162 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUIP/USD hind?
Praegune hind SUIP/USD on $ 0.0162. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUIP turukapitalisatsioon?
SUIP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUIP ringlev varu?
SUIP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIP (ATH) hind?
SUIP saavutab ATH hinna summas 0.5527340280702551 USD.
Mis oli kõigi aegade SUIP madalaim (ATL) hind?
SUIP nägi ATL hinda summas 0.014101118042542236 USD.
Milline on SUIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUIP kauplemismaht on $ 8.73K USD.
Kas SUIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:17:37 (UTC+8)

SUIP (SUIP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SUIP/USD kalkulaator

Summa

SUIP
SUIP
USD
USD

1 SUIP = 0.0162 USD

Kauplemine: SUIP

SUIPUSDT
$0.0162
$0.0162$0.0162
-0.79%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu