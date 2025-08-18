Rohkem infot SUIDEPIN

Sui DePIN logo

Sui DePIN hind(SUIDEPIN)

1 SUIDEPIN/USD reaalajas hind:

-7.90%1D
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:57 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.000133
$ 0.000133$ 0.000133
24 h kõrge

-7.91%

-7.90%

-7.77%

-7.77%

Sui DePIN (SUIDEPIN) reaalajas hind on $ 0.0001224. Viimase 24 tunni jooksul SUIDEPIN kaubeldud madalaim $ 0.0001121 ja kõrgeim $ 0.000133 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIDEPINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013050197684266296 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000112592505284862.

Lüliajalise tootluse osas on SUIDEPIN muutunud -7.91% viimase tunni jooksul, -7.90% 24 tunni vältel -7.77% viimase 7 päeva jooksul.

Sui DePIN (SUIDEPIN) – turuteave

No.5580

SOL

Sui DePIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 4.51K 24 tunnise kauplemismahuga. SUIDEPIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.

Sui DePIN (SUIDEPIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sui DePIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000010499-7.90%
30 päeva$ -0.000034-21.74%
60 päeva$ -0.0000252-17.08%
90 päeva$ -0.0001605-56.74%
Sui DePIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUIDEPIN muutuse $ -0.000010499 (-7.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sui DePIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000034 (-21.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sui DePIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIDEPIN $ -0.0000252 (-17.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sui DePIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001605 (-56.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sui DePIN (SUIDEPIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sui DePIN hinnaajaloo lehte.

Mis on Sui DePIN (SUIDEPIN)

Enabling billions of devices, AI models, and data owners to securely transact and monetize their data.

Sui DePIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sui DePIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUIDEPIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sui DePIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sui DePIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sui DePIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sui DePIN (SUIDEPIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sui DePIN (SUIDEPIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sui DePIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sui DePIN hinna ennustust kohe!

Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenoomika

Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIDEPIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sui DePIN (SUIDEPIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sui DePIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sui DePIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUIDEPIN kohalike valuutade suhtes

1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/VND
3.220956
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/AUD
A$0.000186048
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/GBP
0.000089352
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/EUR
0.00010404
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/USD
$0.0001224
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/MYR
RM0.000515304
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/TRY
0.004992696
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/JPY
¥0.0179928
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/ARS
ARS$0.158754024
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/RUB
0.009756504
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/INR
0.010711224
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/IDR
Rp1.974193272
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/KRW
0.169998912
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/PHP
0.00692172
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/EGP
￡E.0.005907024
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/BRL
R$0.00066096
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/CAD
C$0.000168912
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/BDT
0.014864256
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/NGN
0.187729776
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/UAH
0.005044104
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/VES
Bs0.016524
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/CLP
$0.1179936
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/PKR
Rs0.034673472
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/KZT
0.066268584
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/THB
฿0.00395352
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/TWD
NT$0.003675672
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/AED
د.إ0.000449208
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/CHF
Fr0.00009792
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/HKD
HK$0.000957168
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/AMD
֏0.046788624
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/MAD
.د.م0.001100376
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/MXN
$0.002309688
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/PLN
0.000445536
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/RON
лв0.000528768
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/SEK
kr0.00116892
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/BGN
лв0.000204408
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/HUF
Ft0.04132224
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/CZK
0.00255816
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/KWD
د.ك0.000037332
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/ILS
0.000412488
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/NOK
kr0.001247256
1 Sui DePIN(SUIDEPIN)/NZD
$0.000205632

Sui DePIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sui DePIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sui DePIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sui DePIN kohta

Kui palju on Sui DePIN (SUIDEPIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUIDEPIN hind USD on 0.0001224 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUIDEPIN/USD hind?
Praegune hind SUIDEPIN/USD on $ 0.0001224. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sui DePIN turukapitalisatsioon?
SUIDEPIN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUIDEPIN ringlev varu?
SUIDEPIN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIDEPIN (ATH) hind?
SUIDEPIN saavutab ATH hinna summas 0.013050197684266296 USD.
Mis oli kõigi aegade SUIDEPIN madalaim (ATL) hind?
SUIDEPIN nägi ATL hinda summas 0.000112592505284862 USD.
Milline on SUIDEPIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUIDEPIN kauplemismaht on $ 4.51K USD.
Kas SUIDEPIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUIDEPIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIDEPIN hinna ennustust.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

