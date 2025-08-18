SUI Agents (SUIAI) reaalajas hind on $ 0.01661. Viimase 24 tunni jooksul SUIAI kaubeldud madalaim $ 0.0165 ja kõrgeim $ 0.01705 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SUIAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel +8.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUI Agents (SUIAI) – turuteave
$ 1.25K
$ 1.25K$ 1.25K
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
66,785,500
66,785,500 66,785,500
ETH
SUI Agents praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SUIAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 66785500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SUI Agents (SUIAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUI Agents tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002393
-1.42%
30 päeva
$ -0.01214
-42.23%
60 päeva
$ -0.00331
-16.62%
90 päeva
$ -0.01353
-44.90%
SUI Agents Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUIAI muutuse $ -0.0002393 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUI Agents 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01214 (-42.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUI Agents 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIAI $ -0.00331 (-16.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUI Agents 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01353 (-44.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUI Agents (SUIAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.
SUI Agents on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUI Agents investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUIAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUI Agents kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUI Agents ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUI Agents hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUI Agents (SUIAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI Agents (SUIAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI Agents nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUI Agents (SUIAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas SUI Agents osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUI Agents osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
