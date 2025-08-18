Rohkem infot SUIAI

SUI Agents logo

SUI Agents hind(SUIAI)

1 SUIAI/USD reaalajas hind:

SUI Agents (SUIAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:26 (UTC+8)

SUI Agents (SUIAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
SUI Agents (SUIAI) reaalajas hind on $ 0.01661. Viimase 24 tunni jooksul SUIAI kaubeldud madalaim $ 0.0165 ja kõrgeim $ 0.01705 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on SUIAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel +8.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUI Agents (SUIAI) – turuteave

ETH

SUI Agents praegune turukapitalisatsioon on $ 1.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SUIAI ringlev varu on 66,785,500.

SUI Agents (SUIAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUI Agents tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002393-1.42%
30 päeva$ -0.01214-42.23%
60 päeva$ -0.00331-16.62%
90 päeva$ -0.01353-44.90%
SUI Agents Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUIAI muutuse $ -0.0002393 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUI Agents 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01214 (-42.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUI Agents 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIAI $ -0.00331 (-16.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUI Agents 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01353 (-44.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUI Agents (SUIAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUI Agents hinnaajaloo lehte.

Mis on SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUI Agents investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUIAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUI Agents kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUI Agents ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUI Agents hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUI Agents (SUIAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI Agents (SUIAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI Agents nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUI Agents hinna ennustust kohe!

SUI Agents (SUIAI) tokenoomika

SUI Agents (SUIAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUI Agents (SUIAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUI Agents osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUI Agents osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUIAI kohalike valuutade suhtes

SUI Agents ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUI Agents võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUI Agents ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUI Agents kohta

Kui palju on SUI Agents (SUIAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUIAI hind USD on 0.01661 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUIAI/USD hind?
Praegune hind SUIAI/USD on $ 0.01661. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUI Agents turukapitalisatsioon?
SUIAI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUIAI ringlev varu?
SUIAI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIAI (ATH) hind?
SUIAI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SUIAI madalaim (ATL) hind?
SUIAI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SUIAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUIAI kauplemismaht on $ 1.25K USD.
Kas SUIAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUIAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:26 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

