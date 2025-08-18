aiSUI (SUIAGENT) reaalajas hind on $ 0.00003863. Viimase 24 tunni jooksul SUIAGENT kaubeldud madalaim $ 0.000033 ja kõrgeim $ 0.00003879 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIAGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00313010043849149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000014376588532599.
Lüliajalise tootluse osas on SUIAGENT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +3.45% 24 tunni vältel -19.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
aiSUI (SUIAGENT) – turuteave
aiSUI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.84 24 tunnise kauplemismahuga. SUIAGENT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.22K.
aiSUI (SUIAGENT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse aiSUI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000012883
+3.45%
30 päeva
$ -0.00016237
-80.79%
60 päeva
$ -0.00021137
-84.55%
90 päeva
$ -0.00067837
-94.62%
aiSUI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUIAGENT muutuse $ +0.0000012883 (+3.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
aiSUI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00016237 (-80.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
aiSUI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIAGENT $ -0.00021137 (-84.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
aiSUI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00067837 (-94.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada aiSUI (SUIAGENT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration.
aiSUI hinna ennustus (USD)
