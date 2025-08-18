Rohkem infot SUIAGENT

aiSUI hind(SUIAGENT)

1 SUIAGENT/USD reaalajas hind:

$0.00003863
+3.45%1D
USD
aiSUI (SUIAGENT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

aiSUI (SUIAGENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000033
24 h madal
$ 0.00003879
24 h kõrge

$ 0.000033
$ 0.00003879
$ 0.00313010043849149
$ 0.000014376588532599
0.00%

+3.45%

-19.26%

-19.26%

aiSUI (SUIAGENT) reaalajas hind on $ 0.00003863. Viimase 24 tunni jooksul SUIAGENT kaubeldud madalaim $ 0.000033 ja kõrgeim $ 0.00003879 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIAGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00313010043849149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000014376588532599.

Lüliajalise tootluse osas on SUIAGENT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +3.45% 24 tunni vältel -19.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

aiSUI (SUIAGENT) – turuteave

No.5973

$ 0.00
$ 55.84
$ 50.22K
0.00
1,300,000,000
1,300,000,000
0.00%

SUI

aiSUI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.84 24 tunnise kauplemismahuga. SUIAGENT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.22K.

aiSUI (SUIAGENT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse aiSUI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000012883+3.45%
30 päeva$ -0.00016237-80.79%
60 päeva$ -0.00021137-84.55%
90 päeva$ -0.00067837-94.62%
aiSUI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUIAGENT muutuse $ +0.0000012883 (+3.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

aiSUI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00016237 (-80.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

aiSUI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUIAGENT $ -0.00021137 (-84.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

aiSUI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00067837 (-94.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada aiSUI (SUIAGENT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe aiSUI hinnaajaloo lehte.

Mis on aiSUI (SUIAGENT)

aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration.

aiSUI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie aiSUI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUIAGENT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse aiSUI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie aiSUI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

aiSUI hinna ennustus (USD)

Kui palju on aiSUI (SUIAGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aiSUI (SUIAGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aiSUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aiSUI hinna ennustust kohe!

aiSUI (SUIAGENT) tokenoomika

aiSUI (SUIAGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIAGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

aiSUI (SUIAGENT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas aiSUI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust aiSUI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUIAGENT kohalike valuutade suhtes

1 aiSUI(SUIAGENT)/VND
1.01654845
1 aiSUI(SUIAGENT)/AUD
A$0.0000587176
1 aiSUI(SUIAGENT)/GBP
0.0000281999
1 aiSUI(SUIAGENT)/EUR
0.0000328355
1 aiSUI(SUIAGENT)/USD
$0.00003863
1 aiSUI(SUIAGENT)/MYR
RM0.0001626323
1 aiSUI(SUIAGENT)/TRY
0.0015757177
1 aiSUI(SUIAGENT)/JPY
¥0.00567861
1 aiSUI(SUIAGENT)/ARS
ARS$0.0501034963
1 aiSUI(SUIAGENT)/RUB
0.0030791973
1 aiSUI(SUIAGENT)/INR
0.0033805113
1 aiSUI(SUIAGENT)/IDR
Rp0.6230644289
1 aiSUI(SUIAGENT)/KRW
0.0536524344
1 aiSUI(SUIAGENT)/PHP
0.0021845265
1 aiSUI(SUIAGENT)/EGP
￡E.0.0018642838
1 aiSUI(SUIAGENT)/BRL
R$0.000208602
1 aiSUI(SUIAGENT)/CAD
C$0.0000533094
1 aiSUI(SUIAGENT)/BDT
0.0046912272
1 aiSUI(SUIAGENT)/NGN
0.0592483762
1 aiSUI(SUIAGENT)/UAH
0.0015919423
1 aiSUI(SUIAGENT)/VES
Bs0.00521505
1 aiSUI(SUIAGENT)/CLP
$0.03723932
1 aiSUI(SUIAGENT)/PKR
Rs0.0109431064
1 aiSUI(SUIAGENT)/KZT
0.0209146683
1 aiSUI(SUIAGENT)/THB
฿0.0012512257
1 aiSUI(SUIAGENT)/TWD
NT$0.0011600589
1 aiSUI(SUIAGENT)/AED
د.إ0.0001417721
1 aiSUI(SUIAGENT)/CHF
Fr0.000030904
1 aiSUI(SUIAGENT)/HKD
HK$0.0003020866
1 aiSUI(SUIAGENT)/AMD
֏0.0147667038
1 aiSUI(SUIAGENT)/MAD
.د.م0.0003472837
1 aiSUI(SUIAGENT)/MXN
$0.0007289481
1 aiSUI(SUIAGENT)/PLN
0.0001406132
1 aiSUI(SUIAGENT)/RON
лв0.0001668816
1 aiSUI(SUIAGENT)/SEK
kr0.0003689165
1 aiSUI(SUIAGENT)/BGN
лв0.0000645121
1 aiSUI(SUIAGENT)/HUF
Ft0.013041488
1 aiSUI(SUIAGENT)/CZK
0.000807367
1 aiSUI(SUIAGENT)/KWD
د.ك0.00001178215
1 aiSUI(SUIAGENT)/ILS
0.0001301831
1 aiSUI(SUIAGENT)/NOK
kr0.0003936397
1 aiSUI(SUIAGENT)/NZD
$0.0000648984

aiSUI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest aiSUI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse aiSUI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aiSUI kohta

Kui palju on aiSUI (SUIAGENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUIAGENT hind USD on 0.00003863 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUIAGENT/USD hind?
Praegune hind SUIAGENT/USD on $ 0.00003863. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on aiSUI turukapitalisatsioon?
SUIAGENT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUIAGENT ringlev varu?
SUIAGENT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIAGENT (ATH) hind?
SUIAGENT saavutab ATH hinna summas 0.00313010043849149 USD.
Mis oli kõigi aegade SUIAGENT madalaim (ATL) hind?
SUIAGENT nägi ATL hinda summas 0.000014376588532599 USD.
Milline on SUIAGENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUIAGENT kauplemismaht on $ 55.84 USD.
Kas SUIAGENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUIAGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIAGENT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

