SUI hind(SUI)

1 SUI/USD reaalajas hind:

$3.8554
-0.71%1D
USD
SUI (SUI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:50 (UTC+8)

SUI (SUI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.7404
24 h madal
$ 3.8935
24 h kõrge

$ 3.7404
$ 3.8935
$ 5.351851996195496
$ 0.36434978773897353
-0.43%

-0.71%

-0.31%

-0.31%

SUI (SUI) reaalajas hind on $ 3.8558. Viimase 24 tunni jooksul SUI kaubeldud madalaim $ 3.7404 ja kõrgeim $ 3.8935 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.351851996195496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.36434978773897353.

Lüliajalise tootluse osas on SUI muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -0.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUI (SUI) – turuteave

No.14

$ 13.54B
$ 22.73M
$ 38.56B
3.51B
10,000,000,000
10,000,000,000
35.11%

0.33%

SUI

SUI praegune turukapitalisatsioon on $ 13.54B $ 22.73M 24 tunnise kauplemismahuga. SUI ringlev varu on 3.51B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.56B.

SUI (SUI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.027569-0.71%
30 päeva$ -0.0217-0.56%
60 päeva$ +1.0852+39.17%
90 päeva$ +0.0593+1.56%
SUI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUI muutuse $ -0.027569 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0217 (-0.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUI $ +1.0852 (+39.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0593 (+1.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUI (SUI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUI hinnaajaloo lehte.

Mis on SUI (SUI)

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

SUI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUI (SUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI (SUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUI hinna ennustust kohe!

SUI (SUI) tokenoomika

SUI (SUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUI (SUI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUI kohalike valuutade suhtes

SUI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUI kohta

Kui palju on SUI (SUI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUI hind USD on 3.8558 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUI/USD hind?
Praegune hind SUI/USD on $ 3.8558. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUI turukapitalisatsioon?
SUI turukapitalisatsioon on $ 13.54B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUI ringlev varu?
SUI ringlev varu on 3.51B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUI (ATH) hind?
SUI saavutab ATH hinna summas 5.351851996195496 USD.
Mis oli kõigi aegade SUI madalaim (ATL) hind?
SUI nägi ATL hinda summas 0.36434978773897353 USD.
Milline on SUI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUI kauplemismaht on $ 22.73M USD.
Kas SUI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUI hinna ennustust.
SUI (SUI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

