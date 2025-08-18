SUI (SUI) reaalajas hind on $ 3.8558. Viimase 24 tunni jooksul SUI kaubeldud madalaim $ 3.7404 ja kõrgeim $ 3.8935 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.351851996195496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.36434978773897353.
Lüliajalise tootluse osas on SUI muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -0.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUI (SUI) – turuteave
SUI
SUI praegune turukapitalisatsioon on $ 13.54B$ 22.73M 24 tunnise kauplemismahuga. SUI ringlev varu on 3.51B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.56B.
SUI (SUI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.027569
-0.71%
30 päeva
$ -0.0217
-0.56%
60 päeva
$ +1.0852
+39.17%
90 päeva
$ +0.0593
+1.56%
SUI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUI muutuse $ -0.027569 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0217 (-0.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUI $ +1.0852 (+39.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0593 (+1.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUI (SUI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.
SUI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUI hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUI (SUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI (SUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUI (SUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUI (SUI) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.