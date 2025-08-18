Mis on SUI (SUI)

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

SUI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUI (SUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI (SUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUI hinna ennustust kohe!

SUI (SUI) tokenoomika

SUI (SUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUI (SUI) ostujuhend

SUI kohalike valuutade suhtes

SUI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUI kohta Kui palju on SUI (SUI) tänapäeval väärt? Reaalajas SUI hind USD on 3.8558 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUI/USD hind? $ 3.8558 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SUI turukapitalisatsioon? SUI turukapitalisatsioon on $ 13.54B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUI ringlev varu? SUI ringlev varu on 3.51B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUI (ATH) hind? SUI saavutab ATH hinna summas 5.351851996195496 USD . Mis oli kõigi aegade SUI madalaim (ATL) hind? SUI nägi ATL hinda summas 0.36434978773897353 USD . Milline on SUI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUI kauplemismaht on $ 22.73M USD . Kas SUI sel aastal kõrgemale ka suundub? SUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUI hinna ennustust

