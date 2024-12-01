SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUEDE AI (SUEDE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUEDE AI (SUEDE) teave AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music. Ametlik veebisait: https://www.suedeai.xyz/ Valge raamat: https://suedeai.org/wp-content/uploads/2024/12/Suede-Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2nCeHpECQvnMfzjU5fDMAKws1vBxMzxvWr6qqLpApump Ostke SUEDE kohe!

SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUEDE AI (SUEDE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 465.16M $ 465.16M $ 465.16M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00953 $ 0.00953 $ 0.00953 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0051 $ 0.0051 $ 0.0051 Lisateave SUEDE AI (SUEDE) hinna kohta

SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUEDE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUEDE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUEDE tokeni tokenoomikat, avastage SUEDE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUEDE Kas olete huvitatud SUEDE AI (SUEDE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUEDE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUEDE MEXC-ist osta!

SUEDE AI (SUEDE) hinna ajalugu SUEDE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUEDE hinna ajalugu kohe!

SUEDE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUEDE võiks suunduda? Meie SUEDE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUEDE tokeni hinna ennustust kohe!

