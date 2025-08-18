Rohkem infot SUEDE

SUEDE AI hind(SUEDE)

1 SUEDE/USD reaalajas hind:

$0.0051
0.00%1D
USD
SUEDE AI (SUEDE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:42 (UTC+8)

SUEDE AI (SUEDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0051
24 h madal
$ 0.0051
24 h kõrge

$ 0.0051
$ 0.0051
--
--
0.00%

0.00%

-7.23%

-7.23%

SUEDE AI (SUEDE) reaalajas hind on $ 0.0051. Viimase 24 tunni jooksul SUEDE kaubeldud madalaim $ 0.0051 ja kõrgeim $ 0.0051 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on SUEDE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul.

SUEDE AI (SUEDE) – turuteave

$ 2.42
$ 2.37M
465,163,201
SOL

SUEDE AI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.42 24 tunnise kauplemismahuga. SUEDE ringlev varu on 465,163,201. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SUEDE AI (SUEDE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUEDE AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000217+4.44%
60 päeva$ -0.000144-2.75%
90 päeva$ -0.000669-11.60%
SUEDE AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUEDE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUEDE AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000217 (+4.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUEDE AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUEDE $ -0.000144 (-2.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUEDE AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000669 (-11.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUEDE AI (SUEDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUEDE AI hinnaajaloo lehte.

Mis on SUEDE AI (SUEDE)

AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music.

SUEDE AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUEDE AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUEDE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUEDE AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUEDE AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUEDE AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUEDE AI (SUEDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUEDE AI (SUEDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUEDE AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUEDE AI hinna ennustust kohe!

SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika

SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUEDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUEDE AI (SUEDE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUEDE AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUEDE AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUEDE kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUEDE AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUEDE AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUEDE AI kohta

Kui palju on SUEDE AI (SUEDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUEDE hind USD on 0.0051 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUEDE/USD hind?
Praegune hind SUEDE/USD on $ 0.0051. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUEDE AI turukapitalisatsioon?
SUEDE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUEDE ringlev varu?
SUEDE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUEDE (ATH) hind?
SUEDE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SUEDE madalaim (ATL) hind?
SUEDE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SUEDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUEDE kauplemismaht on $ 2.42 USD.
Kas SUEDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUEDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUEDE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:42 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

