SUEDE AI (SUEDE) reaalajas hind on $ 0.0051. Viimase 24 tunni jooksul SUEDE kaubeldud madalaim $ 0.0051 ja kõrgeim $ 0.0051 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUEDEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SUEDE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUEDE AI (SUEDE) – turuteave
--
----
$ 2.42
$ 2.42$ 2.42
$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M
--
----
465,163,201
465,163,201 465,163,201
SOL
SUEDE AI praegune turukapitalisatsioon on --$ 2.42 24 tunnise kauplemismahuga. SUEDE ringlev varu on --, mille koguvaru on 465163201. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SUEDE AI (SUEDE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUEDE AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000217
+4.44%
60 päeva
$ -0.000144
-2.75%
90 päeva
$ -0.000669
-11.60%
SUEDE AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUEDE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUEDE AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000217 (+4.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUEDE AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUEDE $ -0.000144 (-2.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUEDE AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000669 (-11.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUEDE AI (SUEDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music.
SUEDE AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUEDE AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUEDE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUEDE AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUEDE AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUEDE AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUEDE AI (SUEDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUEDE AI (SUEDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUEDE AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUEDE AI (SUEDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUEDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUEDE AI (SUEDE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUEDE AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUEDE AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.