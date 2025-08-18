Sui AI (SUAI) reaalajas hind on $ 0.0023825. Viimase 24 tunni jooksul SUAI kaubeldud madalaim $ 0.0022616 ja kõrgeim $ 0.0025292 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06575051430589494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000145595744096286.
Lüliajalise tootluse osas on SUAI muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -4.09% 24 tunni vältel -12.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sui AI (SUAI) – turuteave
No.4005
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.04K
$ 59.04K$ 59.04K
$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SUI
Sui AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 59.04K 24 tunnise kauplemismahuga. SUAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Sui AI (SUAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sui AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001016
-4.09%
30 päeva
$ -0.0012053
-33.60%
60 päeva
$ +0.0012444
+109.34%
90 päeva
$ -0.0001105
-4.44%
Sui AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUAI muutuse $ -0.0001016 (-4.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sui AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0012053 (-33.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sui AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUAI $ +0.0012444 (+109.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sui AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001105 (-4.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.
