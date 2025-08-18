Rohkem infot SUAI

Sui AI (SUAI) reaalajas hinnagraafik
Sui AI (SUAI) hinna teave (USD)

Sui AI (SUAI) reaalajas hind on $ 0.0023825.

Lüliajalise tootluse osas on SUAI muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -4.09% 24 tunni vältel -12.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mis on Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sui AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Kas otsite, kuidas Sui AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sui AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sui AI kohta

Kui palju on Sui AI (SUAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUAI hind USD on 0.0023825 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUAI/USD hind?
Praegune hind SUAI/USD on $ 0.0023825. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sui AI turukapitalisatsioon?
SUAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUAI ringlev varu?
SUAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUAI (ATH) hind?
SUAI saavutab ATH hinna summas 0.06575051430589494 USD.
Mis oli kõigi aegade SUAI madalaim (ATL) hind?
SUAI nägi ATL hinda summas 0.000145595744096286 USD.
Milline on SUAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUAI kauplemismaht on $ 59.04K USD.
Kas SUAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

