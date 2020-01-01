StupidCoin (STUPID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StupidCoin (STUPID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StupidCoin (STUPID) teave STUPID, a memecoin on the Solana chain, was created to prove that memecoins are stupid. Ametlik veebisait: https://stupid.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9RjwNo6hBPkxayWHCqQD1VjaH8igSizEseNZNbddpump Ostke STUPID kohe!

StupidCoin (STUPID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StupidCoin (STUPID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Koguvaru: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M Ringlev varu: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02295 $ 0.02295 $ 0.02295 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000378510989497943 $ 0.000378510989497943 $ 0.000378510989497943 Praegune hind: $ 0.003003 $ 0.003003 $ 0.003003 Lisateave StupidCoin (STUPID) hinna kohta

StupidCoin (STUPID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StupidCoin (STUPID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STUPID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STUPID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STUPID tokeni tokenoomikat, avastage STUPID tokeni reaalajas hinda!

StupidCoin (STUPID) hinna ajalugu STUPID hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STUPID hinna ajalugu kohe!

