Rohkem infot STUPID

STUPID Hinnainfo

STUPID Ametlik veebisait

STUPID Tokenoomika

STUPID Hinnaprognoos

STUPID Ajalugu

STUPID – ostujuhend

STUPID-usaldusraha valuutakonverter

STUPID Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

StupidCoin logo

StupidCoin hind(STUPID)

1 STUPID/USD reaalajas hind:

$0.003393
$0.003393$0.003393
-2.52%1D
USD
StupidCoin (STUPID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:04 (UTC+8)

StupidCoin (STUPID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003087
$ 0.003087$ 0.003087
24 h madal
$ 0.003833
$ 0.003833$ 0.003833
24 h kõrge

$ 0.003087
$ 0.003087$ 0.003087

$ 0.003833
$ 0.003833$ 0.003833

$ 0.05373964974947985
$ 0.05373964974947985$ 0.05373964974947985

$ 0.000378510989497943
$ 0.000378510989497943$ 0.000378510989497943

0.00%

-2.52%

-7.53%

-7.53%

StupidCoin (STUPID) reaalajas hind on $ 0.003393. Viimase 24 tunni jooksul STUPID kaubeldud madalaim $ 0.003087 ja kõrgeim $ 0.003833 näitab aktiivset turu volatiivsust. STUPIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05373964974947985 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000378510989497943.

Lüliajalise tootluse osas on STUPID muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.52% 24 tunni vältel -7.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StupidCoin (STUPID) – turuteave

No.1648

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

$ 54.54K
$ 54.54K$ 54.54K

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

994.84M
994.84M 994.84M

994,841,831
994,841,831 994,841,831

994,841,831
994,841,831 994,841,831

100.00%

SOL

StupidCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.38M $ 54.54K 24 tunnise kauplemismahuga. STUPID ringlev varu on 994.84M, mille koguvaru on 994841831. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.38M.

StupidCoin (STUPID) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StupidCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00008771-2.52%
30 päeva$ -0.000831-19.68%
60 päeva$ -0.006607-66.07%
90 päeva$ -0.006607-66.07%
StupidCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris STUPID muutuse $ -0.00008771 (-2.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StupidCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000831 (-19.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StupidCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STUPID $ -0.006607 (-66.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StupidCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006607 (-66.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StupidCoin (STUPID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StupidCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on StupidCoin (STUPID)

STUPID, a memecoin on the Solana chain, was created to prove that memecoins are stupid.

StupidCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StupidCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STUPID panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StupidCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StupidCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StupidCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on StupidCoin (STUPID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StupidCoin (STUPID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StupidCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StupidCoin hinna ennustust kohe!

StupidCoin (STUPID) tokenoomika

StupidCoin (STUPID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STUPID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StupidCoin (STUPID) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StupidCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StupidCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STUPID kohalike valuutade suhtes

1 StupidCoin(STUPID)/VND
89.286795
1 StupidCoin(STUPID)/AUD
A$0.00515736
1 StupidCoin(STUPID)/GBP
0.00247689
1 StupidCoin(STUPID)/EUR
0.00288405
1 StupidCoin(STUPID)/USD
$0.003393
1 StupidCoin(STUPID)/MYR
RM0.01428453
1 StupidCoin(STUPID)/TRY
0.13840047
1 StupidCoin(STUPID)/JPY
¥0.498771
1 StupidCoin(STUPID)/ARS
ARS$4.40075493
1 StupidCoin(STUPID)/RUB
0.27045603
1 StupidCoin(STUPID)/INR
0.29692143
1 StupidCoin(STUPID)/IDR
Rp54.72579879
1 StupidCoin(STUPID)/KRW
4.71246984
1 StupidCoin(STUPID)/PHP
0.19187415
1 StupidCoin(STUPID)/EGP
￡E.0.16374618
1 StupidCoin(STUPID)/BRL
R$0.0183222
1 StupidCoin(STUPID)/CAD
C$0.00468234
1 StupidCoin(STUPID)/BDT
0.41204592
1 StupidCoin(STUPID)/NGN
5.20397982
1 StupidCoin(STUPID)/UAH
0.13982553
1 StupidCoin(STUPID)/VES
Bs0.458055
1 StupidCoin(STUPID)/CLP
$3.270852
1 StupidCoin(STUPID)/PKR
Rs0.96116904
1 StupidCoin(STUPID)/KZT
1.83700413
1 StupidCoin(STUPID)/THB
฿0.10989927
1 StupidCoin(STUPID)/TWD
NT$0.10189179
1 StupidCoin(STUPID)/AED
د.إ0.01245231
1 StupidCoin(STUPID)/CHF
Fr0.0027144
1 StupidCoin(STUPID)/HKD
HK$0.02653326
1 StupidCoin(STUPID)/AMD
֏1.29700818
1 StupidCoin(STUPID)/MAD
.د.م0.03050307
1 StupidCoin(STUPID)/MXN
$0.06402591
1 StupidCoin(STUPID)/PLN
0.01235052
1 StupidCoin(STUPID)/RON
лв0.01465776
1 StupidCoin(STUPID)/SEK
kr0.03240315
1 StupidCoin(STUPID)/BGN
лв0.00566631
1 StupidCoin(STUPID)/HUF
Ft1.1454768
1 StupidCoin(STUPID)/CZK
0.0709137
1 StupidCoin(STUPID)/KWD
د.ك0.001034865
1 StupidCoin(STUPID)/ILS
0.01143441
1 StupidCoin(STUPID)/NOK
kr0.03457467
1 StupidCoin(STUPID)/NZD
$0.00570024

StupidCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StupidCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse StupidCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StupidCoin kohta

Kui palju on StupidCoin (STUPID) tänapäeval väärt?
Reaalajas STUPID hind USD on 0.003393 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STUPID/USD hind?
Praegune hind STUPID/USD on $ 0.003393. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StupidCoin turukapitalisatsioon?
STUPID turukapitalisatsioon on $ 3.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STUPID ringlev varu?
STUPID ringlev varu on 994.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STUPID (ATH) hind?
STUPID saavutab ATH hinna summas 0.05373964974947985 USD.
Mis oli kõigi aegade STUPID madalaim (ATL) hind?
STUPID nägi ATL hinda summas 0.000378510989497943 USD.
Milline on STUPID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STUPID kauplemismaht on $ 54.54K USD.
Kas STUPID sel aastal kõrgemale ka suundub?
STUPID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STUPID hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:04 (UTC+8)

StupidCoin (STUPID) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STUPID/USD kalkulaator

Summa

STUPID
STUPID
USD
USD

1 STUPID = 0.003393 USD

Kauplemine: STUPID

STUPIDUSDT
$0.003393
$0.003393$0.003393
-4.12%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu