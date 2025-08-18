Rohkem infot STRX

StrikeX hind(STRX)

$0.0428
0.00%1D
StrikeX (STRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:28:46 (UTC+8)

StrikeX (STRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04272
24 h madal
$ 0.046
24 h kõrge

$ 0.04272
$ 0.046
$ 0.20890681411348228
$ 0.00110327
0.00%

0.00%

-7.54%

-7.54%

StrikeX (STRX) reaalajas hind on $ 0.0428. Viimase 24 tunni jooksul STRX kaubeldud madalaim $ 0.04272 ja kõrgeim $ 0.046 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20890681411348228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110327.

Lüliajalise tootluse osas on STRX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StrikeX (STRX) – turuteave

No.690

$ 37.35M
$ 28.35
$ 42.80M
872.68M
1,000,000,000
880,456,959.285762
87.26%

BSC

StrikeX praegune turukapitalisatsioon on $ 37.35M $ 28.35 24 tunnise kauplemismahuga. STRX ringlev varu on 872.68M, mille koguvaru on 880456959.285762. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.80M.

StrikeX (STRX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StrikeX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.01755-29.09%
60 päeva$ +0.02101+96.42%
90 päeva$ +0.01829+74.62%
StrikeX Hinnamuutus täna

Täna registreeris STRX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StrikeX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01755 (-29.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StrikeX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRX $ +0.02101 (+96.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StrikeX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01829 (+74.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StrikeX (STRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StrikeX hinnaajaloo lehte.

Mis on StrikeX (STRX)

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

StrikeX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StrikeX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StrikeX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StrikeX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StrikeX hinna ennustus (USD)

Kui palju on StrikeX (STRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StrikeX (STRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StrikeX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StrikeX hinna ennustust kohe!

StrikeX (STRX) tokenoomika

StrikeX (STRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StrikeX (STRX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StrikeX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StrikeX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STRX kohalike valuutade suhtes

StrikeX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StrikeX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse StrikeX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StrikeX kohta

Kui palju on StrikeX (STRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRX hind USD on 0.0428 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRX/USD hind?
Praegune hind STRX/USD on $ 0.0428. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StrikeX turukapitalisatsioon?
STRX turukapitalisatsioon on $ 37.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRX ringlev varu?
STRX ringlev varu on 872.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRX (ATH) hind?
STRX saavutab ATH hinna summas 0.20890681411348228 USD.
Mis oli kõigi aegade STRX madalaim (ATL) hind?
STRX nägi ATL hinda summas 0.00110327 USD.
Milline on STRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRX kauplemismaht on $ 28.35 USD.
Kas STRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRX hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:28:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

