StrikeX (STRX) reaalajas hind on $ 0.0428. Viimase 24 tunni jooksul STRX kaubeldud madalaim $ 0.04272 ja kõrgeim $ 0.046 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20890681411348228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110327.
Lüliajalise tootluse osas on STRX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
StrikeX (STRX) – turuteave
No.690
$ 37.35M
$ 28.35
$ 42.80M
872.68M
1,000,000,000
880,456,959.285762
87.26%
BSC
StrikeX praegune turukapitalisatsioon on $ 37.35M$ 28.35 24 tunnise kauplemismahuga. STRX ringlev varu on 872.68M, mille koguvaru on 880456959.285762. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.80M.
StrikeX (STRX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse StrikeX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.01755
-29.09%
60 päeva
$ +0.02101
+96.42%
90 päeva
$ +0.01829
+74.62%
StrikeX Hinnamuutus täna
Täna registreeris STRX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
StrikeX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01755 (-29.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
StrikeX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRX $ +0.02101 (+96.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
StrikeX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01829 (+74.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada StrikeX (STRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.
StrikeX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StrikeX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse StrikeX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StrikeX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
StrikeX hinna ennustus (USD)
Kui palju on StrikeX (STRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StrikeX (STRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StrikeX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
StrikeX (STRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
