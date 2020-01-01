Super Trump (STRUMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Super Trump (STRUMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Super Trump (STRUMP) teave Super Strump is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://supertrumpcoin.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 Ostke STRUMP kohe!

Super Trump (STRUMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Super Trump (STRUMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 297.47K $ 297.47K $ 297.47K Koguvaru: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Ringlev varu: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 420.94K $ 420.94K $ 420.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 Praegune hind: $ 0.0001619 $ 0.0001619 $ 0.0001619 Lisateave Super Trump (STRUMP) hinna kohta

Super Trump (STRUMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Super Trump (STRUMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STRUMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STRUMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STRUMP tokeni tokenoomikat, avastage STRUMP tokeni reaalajas hinda!

Super Trump (STRUMP) hinna ajalugu STRUMP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STRUMP hinna ajalugu kohe!

STRUMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STRUMP võiks suunduda? Meie STRUMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STRUMP tokeni hinna ennustust kohe!

