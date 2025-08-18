Rohkem infot STRUMP

STRUMP Hinnainfo

STRUMP Ametlik veebisait

STRUMP Tokenoomika

STRUMP Hinnaprognoos

STRUMP Ajalugu

STRUMP – ostujuhend

STRUMP-usaldusraha valuutakonverter

STRUMP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Super Trump logo

Super Trump hind(STRUMP)

1 STRUMP/USD reaalajas hind:

$0.0001727
$0.0001727$0.0001727
0.00%1D
USD
Super Trump (STRUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:28:39 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000155
$ 0.000155$ 0.000155
24 h madal
$ 0.0002195
$ 0.0002195$ 0.0002195
24 h kõrge

$ 0.000155
$ 0.000155$ 0.000155

$ 0.0002195
$ 0.0002195$ 0.0002195

$ 0.03169487346217382
$ 0.03169487346217382$ 0.03169487346217382

$ 0.00000514655673413
$ 0.00000514655673413$ 0.00000514655673413

0.00%

0.00%

+2.18%

+2.18%

Super Trump (STRUMP) reaalajas hind on $ 0.0001727. Viimase 24 tunni jooksul STRUMP kaubeldud madalaim $ 0.000155 ja kõrgeim $ 0.0002195 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03169487346217382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000514655673413.

Lüliajalise tootluse osas on STRUMP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Super Trump (STRUMP) – turuteave

No.2560

$ 317.32K
$ 317.32K$ 317.32K

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 449.02K
$ 449.02K$ 449.02K

1.84B
1.84B 1.84B

2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000

2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236

70.66%

ETH

Super Trump praegune turukapitalisatsioon on $ 317.32K $ 1.10K 24 tunnise kauplemismahuga. STRUMP ringlev varu on 1.84B, mille koguvaru on 2339600236. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 449.02K.

Super Trump (STRUMP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Super Trump tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000234-11.94%
60 päeva$ -0.0000063-3.52%
90 päeva$ -0.0001273-42.44%
Super Trump Hinnamuutus täna

Täna registreeris STRUMP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Super Trump 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000234 (-11.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Super Trump 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRUMP $ -0.0000063 (-3.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Super Trump 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001273 (-42.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Super Trump (STRUMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Super Trump hinnaajaloo lehte.

Mis on Super Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Super Trump investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRUMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Super Trump kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Super Trump ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Super Trump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Super Trump (STRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Super Trump (STRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Super Trump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Super Trump hinna ennustust kohe!

Super Trump (STRUMP) tokenoomika

Super Trump (STRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Super Trump (STRUMP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Super Trump osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Super Trump osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STRUMP kohalike valuutade suhtes

1 Super Trump(STRUMP)/VND
4.5446005
1 Super Trump(STRUMP)/AUD
A$0.000264231
1 Super Trump(STRUMP)/GBP
0.000126071
1 Super Trump(STRUMP)/EUR
0.000146795
1 Super Trump(STRUMP)/USD
$0.0001727
1 Super Trump(STRUMP)/MYR
RM0.000727067
1 Super Trump(STRUMP)/TRY
0.007054795
1 Super Trump(STRUMP)/JPY
¥0.0253869
1 Super Trump(STRUMP)/ARS
ARS$0.223703491
1 Super Trump(STRUMP)/RUB
0.013757282
1 Super Trump(STRUMP)/INR
0.015112977
1 Super Trump(STRUMP)/IDR
Rp2.785483481
1 Super Trump(STRUMP)/KRW
0.239859576
1 Super Trump(STRUMP)/PHP
0.009805906
1 Super Trump(STRUMP)/EGP
￡E.0.008325867
1 Super Trump(STRUMP)/BRL
R$0.00093258
1 Super Trump(STRUMP)/CAD
C$0.000238326
1 Super Trump(STRUMP)/BDT
0.020950237
1 Super Trump(STRUMP)/NGN
0.264471053
1 Super Trump(STRUMP)/UAH
0.007116967
1 Super Trump(STRUMP)/VES
Bs0.0233145
1 Super Trump(STRUMP)/CLP
$0.1661374
1 Super Trump(STRUMP)/PKR
Rs0.048881008
1 Super Trump(STRUMP)/KZT
0.093401341
1 Super Trump(STRUMP)/THB
฿0.005586845
1 Super Trump(STRUMP)/TWD
NT$0.005186181
1 Super Trump(STRUMP)/AED
د.إ0.000633809
1 Super Trump(STRUMP)/CHF
Fr0.00013816
1 Super Trump(STRUMP)/HKD
HK$0.001350514
1 Super Trump(STRUMP)/AMD
֏0.06604048
1 Super Trump(STRUMP)/MAD
.د.م0.001552573
1 Super Trump(STRUMP)/MXN
$0.003231217
1 Super Trump(STRUMP)/PLN
0.000626901
1 Super Trump(STRUMP)/RON
лв0.000746064
1 Super Trump(STRUMP)/SEK
kr0.001647558
1 Super Trump(STRUMP)/BGN
лв0.000288409
1 Super Trump(STRUMP)/HUF
Ft0.058284523
1 Super Trump(STRUMP)/CZK
0.00360943
1 Super Trump(STRUMP)/KWD
د.ك0.0000525008
1 Super Trump(STRUMP)/ILS
0.000581999
1 Super Trump(STRUMP)/NOK
kr0.001754632
1 Super Trump(STRUMP)/NZD
$0.000290136

Super Trump ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Super Trump võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Super Trump ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Super Trump kohta

Kui palju on Super Trump (STRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRUMP hind USD on 0.0001727 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRUMP/USD hind?
Praegune hind STRUMP/USD on $ 0.0001727. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Super Trump turukapitalisatsioon?
STRUMP turukapitalisatsioon on $ 317.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRUMP ringlev varu?
STRUMP ringlev varu on 1.84B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRUMP (ATH) hind?
STRUMP saavutab ATH hinna summas 0.03169487346217382 USD.
Mis oli kõigi aegade STRUMP madalaim (ATL) hind?
STRUMP nägi ATL hinda summas 0.00000514655673413 USD.
Milline on STRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRUMP kauplemismaht on $ 1.10K USD.
Kas STRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRUMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:28:39 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STRUMP/USD kalkulaator

Summa

STRUMP
STRUMP
USD
USD

1 STRUMP = 0.0001727 USD

Kauplemine: STRUMP

STRUMPUSDT
$0.0001727
$0.0001727$0.0001727
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu