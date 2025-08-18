Super Trump (STRUMP) reaalajas hind on $ 0.0001727. Viimase 24 tunni jooksul STRUMP kaubeldud madalaim $ 0.000155 ja kõrgeim $ 0.0002195 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03169487346217382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000514655673413.
Lüliajalise tootluse osas on STRUMP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Super Trump (STRUMP) – turuteave
No.2560
$ 317.32K
$ 317.32K$ 317.32K
$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K
$ 449.02K
$ 449.02K$ 449.02K
1.84B
1.84B 1.84B
2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000
2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236
70.66%
ETH
Super Trump praegune turukapitalisatsioon on $ 317.32K$ 1.10K 24 tunnise kauplemismahuga. STRUMP ringlev varu on 1.84B, mille koguvaru on 2339600236. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 449.02K.
Super Trump (STRUMP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Super Trump tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000234
-11.94%
60 päeva
$ -0.0000063
-3.52%
90 päeva
$ -0.0001273
-42.44%
Super Trump Hinnamuutus täna
Täna registreeris STRUMP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Super Trump 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000234 (-11.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Super Trump 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRUMP $ -0.0000063 (-3.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Super Trump 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001273 (-42.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Super Trump (STRUMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Super Trump on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Super Trump investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STRUMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Super Trump kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Super Trump ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Super Trump hinna ennustus (USD)
Kui palju on Super Trump (STRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Super Trump (STRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Super Trump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Super Trump (STRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Super Trump (STRUMP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Super Trump osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Super Trump osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.