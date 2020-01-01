StreamCoin (STRM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StreamCoin (STRM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StreamCoin (STRM) teave StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Ametlik veebisait: https://stream-coin.com Valge raamat: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Ostke STRM kohe!

StreamCoin (STRM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StreamCoin (STRM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Koguvaru: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Ringlev varu: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Praegune hind: $ 0.0010458 $ 0.0010458 $ 0.0010458 Lisateave StreamCoin (STRM) hinna kohta

StreamCoin (STRM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StreamCoin (STRM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STRM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STRM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STRM tokeni tokenoomikat, avastage STRM tokeni reaalajas hinda!

StreamCoin (STRM) hinna ajalugu STRM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STRM hinna ajalugu kohe!

STRM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STRM võiks suunduda? Meie STRM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STRM tokeni hinna ennustust kohe!

