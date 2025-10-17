StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi StrikeBit AI (STRIKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 13:53:54 (UTC+8)
USD

StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage StrikeBit AI (STRIKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.48M
Koguvaru:
$ 2.00B
Ringlev varu:
$ 209.90M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 33.12M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.045
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01216602536876859
Praegune hind:
$ 0.01656
StrikeBit AI (STRIKE) teave

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Ametlik veebisait:
https://www.strikebit.io/
Valge raamat:
https://docs.strikebit.io/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate STRIKE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

STRIKE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate STRIKE tokeni tokenoomikat, avastage STRIKE tokeni reaalajas hinda!

