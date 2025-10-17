StrikeBit AI hind(STRIKE)
+10.17%
+8.16%
+11.80%
+11.80%
StrikeBit AI (STRIKE) reaalajas hind on $ 0.01743. Viimase 24 tunni jooksul STRIKE kaubeldud madalaim $ 0.01205 ja kõrgeim $ 0.024 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRIKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04711552179324889 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01216602536876859.
Lüliajalise tootluse osas on STRIKE muutunud +10.17% viimase tunni jooksul, +8.16% 24 tunni vältel +11.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
No.1720
10.49%
BSC
StrikeBit AI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66M $ 182.58K 24 tunnise kauplemismahuga. STRIKE ringlev varu on 209.90M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.86M.
Jälgige üksuse StrikeBit AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.0012199
|+8.16%
|30 päeva
|$ +0.00743
|+74.30%
|60 päeva
|$ +0.00743
|+74.30%
|90 päeva
|$ +0.00743
|+74.30%
Täna registreeris STRIKE muutuse $ +0.0012199 (+8.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00743 (+74.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRIKE $ +0.00743 (+74.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00743 (+74.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada StrikeBit AI (STRIKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vaadake kohe StrikeBit AI hinnaajaloo lehte.
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
StrikeBit AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StrikeBit AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRIKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StrikeBit AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StrikeBit AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kui palju on StrikeBit AI (STRIKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StrikeBit AI (STRIKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StrikeBit AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake StrikeBit AI hinna ennustust kohe!
StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRIKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas StrikeBit AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StrikeBit AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StrikeBit AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|10-16 21:36:00
|Valdkonna uudised
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
|10-16 15:41:06
|Valdkonna uudised
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
|10-15 12:29:00
|Valdkonna uudised
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
|10-15 05:12:00
|Asjatundjate soovitused
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
|10-14 20:24:00
|Valdkonna uudised
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
|10-14 19:19:00
|Valdkonna uudised
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
Summa
1 STRIKE = 0.01743 USD
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu