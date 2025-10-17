Reaalajas StrikeBit AI hind täna on 0.01743 USD. Jälgige reaalajas STRIKE/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage STRIKE hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.Reaalajas StrikeBit AI hind täna on 0.01743 USD. Jälgige reaalajas STRIKE/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage STRIKE hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.

StrikeBit AI logo

StrikeBit AI hind(STRIKE)

1 STRIKE/USD reaalajas hind:

$0.01617
$0.01617$0.01617
+8.16%1D
USD
StrikeBit AI (STRIKE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 09:27:41 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01205
$ 0.01205$ 0.01205
24 h madal
$ 0.024
$ 0.024$ 0.024
24 h kõrge

$ 0.01205
$ 0.01205$ 0.01205

$ 0.024
$ 0.024$ 0.024

$ 0.04711552179324889
$ 0.04711552179324889$ 0.04711552179324889

$ 0.01216602536876859
$ 0.01216602536876859$ 0.01216602536876859

+10.17%

+8.16%

+11.80%

+11.80%

StrikeBit AI (STRIKE) reaalajas hind on $ 0.01743. Viimase 24 tunni jooksul STRIKE kaubeldud madalaim $ 0.01205 ja kõrgeim $ 0.024 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRIKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04711552179324889 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01216602536876859.

Lüliajalise tootluse osas on STRIKE muutunud +10.17% viimase tunni jooksul, +8.16% 24 tunni vältel +11.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StrikeBit AI (STRIKE) – turuteave

No.1720

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

$ 182.58K
$ 182.58K$ 182.58K

$ 34.86M
$ 34.86M$ 34.86M

209.90M
209.90M 209.90M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

10.49%

BSC

StrikeBit AI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66M $ 182.58K 24 tunnise kauplemismahuga. STRIKE ringlev varu on 209.90M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.86M.

StrikeBit AI (STRIKE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StrikeBit AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0012199+8.16%
30 päeva$ +0.00743+74.30%
60 päeva$ +0.00743+74.30%
90 päeva$ +0.00743+74.30%
StrikeBit AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris STRIKE muutuse $ +0.0012199 (+8.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StrikeBit AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00743 (+74.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StrikeBit AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRIKE $ +0.00743 (+74.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StrikeBit AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00743 (+74.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StrikeBit AI (STRIKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StrikeBit AI hinnaajaloo lehte.

Mis on StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StrikeBit AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRIKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StrikeBit AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StrikeBit AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StrikeBit AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on StrikeBit AI (STRIKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StrikeBit AI (STRIKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StrikeBit AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StrikeBit AI hinna ennustust kohe!

StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika

StrikeBit AI (STRIKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRIKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StrikeBit AI (STRIKE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StrikeBit AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StrikeBit AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STRIKE kohalike valuutade suhtes

StrikeBit AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StrikeBit AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse StrikeBit AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StrikeBit AI kohta

Kui palju on StrikeBit AI (STRIKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRIKE hind USD on 0.01743 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRIKE/USD hind?
Praegune hind STRIKE/USD on $ 0.01743. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StrikeBit AI turukapitalisatsioon?
STRIKE turukapitalisatsioon on $ 3.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRIKE ringlev varu?
STRIKE ringlev varu on 209.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRIKE (ATH) hind?
STRIKE saavutab ATH hinna summas 0.04711552179324889 USD.
Mis oli kõigi aegade STRIKE madalaim (ATL) hind?
STRIKE nägi ATL hinda summas 0.01216602536876859 USD.
Milline on STRIKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRIKE kauplemismaht on $ 182.58K USD.
Kas STRIKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRIKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRIKE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 09:27:41 (UTC+8)

Värsked uudised

Miks nii paljud inimesed ikka veel raha kaotavad pullitõusus?

October 6, 2025

Bitcoini Layer 2 võrkude tõus: tehnoloogia mõistmine, mis kujundab Bitcoini tulevikku 2025. aastal

October 6, 2025

Altcoinid 2025: Kui TOTAL3 Saavutab Uued Tippd, Kuid Teie Portfell Ei Liigu

October 5, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

