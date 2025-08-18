Streamflow (STREAM) reaalajas hind on $ 0.04777. Viimase 24 tunni jooksul STREAM kaubeldud madalaim $ 0.04752 ja kõrgeim $ 0.04801 näitab aktiivset turu volatiivsust. STREAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3127763606523286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017016157885463627.
Lüliajalise tootluse osas on STREAM muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -2.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Streamflow (STREAM) – turuteave
Streamflow praegune turukapitalisatsioon on $ 5.64M$ 62.29K 24 tunnise kauplemismahuga. STREAM ringlev varu on 118.15M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.77M.
Streamflow (STREAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Streamflow tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000287
-0.06%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ -0.07054
-59.63%
90 päeva
$ +0.01896
+65.81%
Streamflow Hinnamuutus täna
Täna registreeris STREAM muutuse $ -0.0000287 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Streamflow 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Streamflow 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STREAM $ -0.07054 (-59.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Streamflow 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01896 (+65.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).
Streamflow on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Streamflow investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STREAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Streamflow kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Streamflow ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Streamflow hinna ennustus (USD)
Kui palju on Streamflow (STREAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Streamflow (STREAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Streamflow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Streamflow (STREAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STREAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
