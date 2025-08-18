Rohkem infot STREAM

Streamflow logo

Streamflow hind(STREAM)

1 STREAM/USD reaalajas hind:

-0.06%1D
USD
Streamflow (STREAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:20 (UTC+8)

Streamflow (STREAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.04801
$ 0.04801$ 0.04801
24 h kõrge

-0.09%

-0.06%

-2.61%

-2.61%

Streamflow (STREAM) reaalajas hind on $ 0.04777. Viimase 24 tunni jooksul STREAM kaubeldud madalaim $ 0.04752 ja kõrgeim $ 0.04801 näitab aktiivset turu volatiivsust. STREAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3127763606523286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017016157885463627.

Lüliajalise tootluse osas on STREAM muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -2.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Streamflow (STREAM) – turuteave

No.1374

11.81%

SOL

Streamflow praegune turukapitalisatsioon on $ 5.64M $ 62.29K 24 tunnise kauplemismahuga. STREAM ringlev varu on 118.15M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.77M.

Streamflow (STREAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Streamflow tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000287-0.06%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ -0.07054-59.63%
90 päeva$ +0.01896+65.81%
Streamflow Hinnamuutus täna

Täna registreeris STREAM muutuse $ -0.0000287 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Streamflow 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Streamflow 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STREAM $ -0.07054 (-59.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Streamflow 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01896 (+65.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Streamflow (STREAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Streamflow hinnaajaloo lehte.

Mis on Streamflow (STREAM)

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

Streamflow on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Streamflow investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STREAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Streamflow kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Streamflow ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Streamflow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Streamflow (STREAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Streamflow (STREAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Streamflow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Streamflow hinna ennustust kohe!

Streamflow (STREAM) tokenoomika

Streamflow (STREAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STREAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Streamflow (STREAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Streamflow osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Streamflow osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STREAM kohalike valuutade suhtes

1 Streamflow(STREAM)/VND
1,257.06755
1 Streamflow(STREAM)/AUD
A$0.0726104
1 Streamflow(STREAM)/GBP
0.0348721
1 Streamflow(STREAM)/EUR
0.0406045
1 Streamflow(STREAM)/USD
$0.04777
1 Streamflow(STREAM)/MYR
RM0.2011117
1 Streamflow(STREAM)/TRY
1.9485383
1 Streamflow(STREAM)/JPY
¥7.02219
1 Streamflow(STREAM)/ARS
ARS$61.9581677
1 Streamflow(STREAM)/RUB
3.8077467
1 Streamflow(STREAM)/INR
4.1803527
1 Streamflow(STREAM)/IDR
Rp770.4837631
1 Streamflow(STREAM)/KRW
66.3467976
1 Streamflow(STREAM)/PHP
2.7013935
1 Streamflow(STREAM)/EGP
￡E.2.3053802
1 Streamflow(STREAM)/BRL
R$0.257958
1 Streamflow(STREAM)/CAD
C$0.0659226
1 Streamflow(STREAM)/BDT
5.8011888
1 Streamflow(STREAM)/NGN
73.2667598
1 Streamflow(STREAM)/UAH
1.9686017
1 Streamflow(STREAM)/VES
Bs6.44895
1 Streamflow(STREAM)/CLP
$46.05028
1 Streamflow(STREAM)/PKR
Rs13.5322856
1 Streamflow(STREAM)/KZT
25.8631557
1 Streamflow(STREAM)/THB
฿1.542971
1 Streamflow(STREAM)/TWD
NT$1.4345331
1 Streamflow(STREAM)/AED
د.إ0.1753159
1 Streamflow(STREAM)/CHF
Fr0.038216
1 Streamflow(STREAM)/HKD
HK$0.3735614
1 Streamflow(STREAM)/AMD
֏18.2605602
1 Streamflow(STREAM)/MAD
.د.م0.4294523
1 Streamflow(STREAM)/MXN
$0.9014199
1 Streamflow(STREAM)/PLN
0.1738828
1 Streamflow(STREAM)/RON
лв0.2063664
1 Streamflow(STREAM)/SEK
kr0.4562035
1 Streamflow(STREAM)/BGN
лв0.0797759
1 Streamflow(STREAM)/HUF
Ft16.127152
1 Streamflow(STREAM)/CZK
0.998393
1 Streamflow(STREAM)/KWD
د.ك0.01456985
1 Streamflow(STREAM)/ILS
0.1609849
1 Streamflow(STREAM)/NOK
kr0.4867763
1 Streamflow(STREAM)/NZD
$0.0802536

Streamflow ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Streamflow võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Streamflow ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Streamflow kohta

Kui palju on Streamflow (STREAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas STREAM hind USD on 0.04777 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STREAM/USD hind?
Praegune hind STREAM/USD on $ 0.04777. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Streamflow turukapitalisatsioon?
STREAM turukapitalisatsioon on $ 5.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STREAM ringlev varu?
STREAM ringlev varu on 118.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STREAM (ATH) hind?
STREAM saavutab ATH hinna summas 0.3127763606523286 USD.
Mis oli kõigi aegade STREAM madalaim (ATL) hind?
STREAM nägi ATL hinda summas 0.017016157885463627 USD.
Milline on STREAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STREAM kauplemismaht on $ 62.29K USD.
Kas STREAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
STREAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STREAM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

