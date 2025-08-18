Stride (STRD) reaalajas hind on $ 0.1165. Viimase 24 tunni jooksul STRD kaubeldud madalaim $ 0.114 ja kõrgeim $ 0.1221 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.049216823612836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009846763005748575.
Lüliajalise tootluse osas on STRD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.67% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stride (STRD) – turuteave
No.1137
$ 10.23M
$ 10.23M$ 10.23M
$ 97.42K
$ 97.42K$ 97.42K
$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M
87.83M
87.83M 87.83M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
87,826,193
87,826,193 87,826,193
87.82%
STRD
Stride praegune turukapitalisatsioon on $ 10.23M$ 97.42K 24 tunnise kauplemismahuga. STRD ringlev varu on 87.83M, mille koguvaru on 87826193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.65M.
Stride (STRD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stride tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00319
-2.67%
30 päeva
$ -0.0563
-32.59%
60 päeva
$ -0.2262
-66.01%
90 päeva
$ -0.1599
-57.86%
Stride Hinnamuutus täna
Täna registreeris STRD muutuse $ -0.00319 (-2.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stride 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0563 (-32.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stride 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRD $ -0.2262 (-66.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stride 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1599 (-57.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stride (STRD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.
Stride on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STRD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stride ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stride hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stride (STRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride (STRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stride (STRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas Stride osta?
Kas otsite, kuidas Stride osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stride osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.