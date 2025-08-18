Rohkem infot STRD

STRD Hinnainfo

STRD Valge raamat

STRD Ametlik veebisait

STRD Tokenoomika

STRD Hinnaprognoos

STRD Ajalugu

STRD – ostujuhend

STRD-usaldusraha valuutakonverter

STRD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stride logo

Stride hind(STRD)

1 STRD/USD reaalajas hind:

$0.1163
$0.1163$0.1163
-2.67%1D
USD
Stride (STRD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:28:25 (UTC+8)

Stride (STRD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.114
$ 0.114$ 0.114
24 h madal
$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221
24 h kõrge

$ 0.114
$ 0.114$ 0.114

$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221

$ 8.049216823612836
$ 8.049216823612836$ 8.049216823612836

$ 0.009846763005748575
$ 0.009846763005748575$ 0.009846763005748575

0.00%

-2.67%

-7.54%

-7.54%

Stride (STRD) reaalajas hind on $ 0.1165. Viimase 24 tunni jooksul STRD kaubeldud madalaim $ 0.114 ja kõrgeim $ 0.1221 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.049216823612836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009846763005748575.

Lüliajalise tootluse osas on STRD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.67% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stride (STRD) – turuteave

No.1137

$ 10.23M
$ 10.23M$ 10.23M

$ 97.42K
$ 97.42K$ 97.42K

$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M

87.83M
87.83M 87.83M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

87,826,193
87,826,193 87,826,193

87.82%

STRD

Stride praegune turukapitalisatsioon on $ 10.23M $ 97.42K 24 tunnise kauplemismahuga. STRD ringlev varu on 87.83M, mille koguvaru on 87826193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.65M.

Stride (STRD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stride tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00319-2.67%
30 päeva$ -0.0563-32.59%
60 päeva$ -0.2262-66.01%
90 päeva$ -0.1599-57.86%
Stride Hinnamuutus täna

Täna registreeris STRD muutuse $ -0.00319 (-2.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stride 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0563 (-32.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stride 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRD $ -0.2262 (-66.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stride 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1599 (-57.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stride (STRD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stride hinnaajaloo lehte.

Mis on Stride (STRD)

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

Stride on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stride investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stride kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stride ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stride hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stride (STRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride (STRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stride hinna ennustust kohe!

Stride (STRD) tokenoomika

Stride (STRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stride (STRD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stride osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stride osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STRD kohalike valuutade suhtes

1 Stride(STRD)/VND
3,065.6975
1 Stride(STRD)/AUD
A$0.178245
1 Stride(STRD)/GBP
0.085045
1 Stride(STRD)/EUR
0.099025
1 Stride(STRD)/USD
$0.1165
1 Stride(STRD)/MYR
RM0.490465
1 Stride(STRD)/TRY
4.759025
1 Stride(STRD)/JPY
¥17.1255
1 Stride(STRD)/ARS
ARS$150.905945
1 Stride(STRD)/RUB
9.28039
1 Stride(STRD)/INR
10.194915
1 Stride(STRD)/IDR
Rp1,879.031995
1 Stride(STRD)/KRW
161.80452
1 Stride(STRD)/PHP
6.61487
1 Stride(STRD)/EGP
￡E.5.616465
1 Stride(STRD)/BRL
R$0.6291
1 Stride(STRD)/CAD
C$0.16077
1 Stride(STRD)/BDT
14.132615
1 Stride(STRD)/NGN
178.406935
1 Stride(STRD)/UAH
4.800965
1 Stride(STRD)/VES
Bs15.7275
1 Stride(STRD)/CLP
$112.073
1 Stride(STRD)/PKR
Rs32.97416
1 Stride(STRD)/KZT
63.006695
1 Stride(STRD)/THB
฿3.768775
1 Stride(STRD)/TWD
NT$3.498495
1 Stride(STRD)/AED
د.إ0.427555
1 Stride(STRD)/CHF
Fr0.0932
1 Stride(STRD)/HKD
HK$0.91103
1 Stride(STRD)/AMD
֏44.5496
1 Stride(STRD)/MAD
.د.م1.047335
1 Stride(STRD)/MXN
$2.179715
1 Stride(STRD)/PLN
0.422895
1 Stride(STRD)/RON
лв0.50328
1 Stride(STRD)/SEK
kr1.11141
1 Stride(STRD)/BGN
лв0.194555
1 Stride(STRD)/HUF
Ft39.317585
1 Stride(STRD)/CZK
2.43485
1 Stride(STRD)/KWD
د.ك0.035416
1 Stride(STRD)/ILS
0.392605
1 Stride(STRD)/NOK
kr1.18364
1 Stride(STRD)/NZD
$0.19572

Stride ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stride võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stride ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride kohta

Kui palju on Stride (STRD) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRD hind USD on 0.1165 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRD/USD hind?
Praegune hind STRD/USD on $ 0.1165. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stride turukapitalisatsioon?
STRD turukapitalisatsioon on $ 10.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRD ringlev varu?
STRD ringlev varu on 87.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRD (ATH) hind?
STRD saavutab ATH hinna summas 8.049216823612836 USD.
Mis oli kõigi aegade STRD madalaim (ATL) hind?
STRD nägi ATL hinda summas 0.009846763005748575 USD.
Milline on STRD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRD kauplemismaht on $ 97.42K USD.
Kas STRD sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:28:25 (UTC+8)

Stride (STRD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STRD/USD kalkulaator

Summa

STRD
STRD
USD
USD

1 STRD = 0.1165 USD

Kauplemine: STRD

STRDUSDT
$0.1163
$0.1163$0.1163
-2.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu