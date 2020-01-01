Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) teave Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Ametlik veebisait: https://usestrawberry.ai Valge raamat: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 Ostke STRAWBERRYAI kohe!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Strawberry AI (STRAWBERRYAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 Praegune hind: $ 0.08381 $ 0.08381 $ 0.08381 Lisateave Strawberry AI (STRAWBERRYAI) hinna kohta

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STRAWBERRYAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STRAWBERRYAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STRAWBERRYAI tokeni tokenoomikat, avastage STRAWBERRYAI tokeni reaalajas hinda!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) hinna ajalugu STRAWBERRYAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STRAWBERRYAI hinna ajalugu kohe!

