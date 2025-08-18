Rohkem infot STRAWBERRYAI

STRAWBERRYAI Hinnainfo

STRAWBERRYAI Valge raamat

STRAWBERRYAI Ametlik veebisait

STRAWBERRYAI Tokenoomika

STRAWBERRYAI Hinnaprognoos

STRAWBERRYAI Ajalugu

STRAWBERRYAI – ostujuhend

STRAWBERRYAI-usaldusraha valuutakonverter

STRAWBERRYAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Strawberry AI logo

Strawberry AI hind(STRAWBERRYAI)

1 STRAWBERRYAI/USD reaalajas hind:

$0.09002
$0.09002$0.09002
-3.17%1D
USD
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:07:50 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07802
$ 0.07802$ 0.07802
24 h madal
$ 0.10988
$ 0.10988$ 0.10988
24 h kõrge

$ 0.07802
$ 0.07802$ 0.07802

$ 0.10988
$ 0.10988$ 0.10988

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725$ 0.000053408383833725

0.00%

-3.17%

-31.09%

-31.09%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) reaalajas hind on $ 0.09002. Viimase 24 tunni jooksul STRAWBERRYAI kaubeldud madalaim $ 0.07802 ja kõrgeim $ 0.10988 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRAWBERRYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.545890504382729 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000053408383833725.

Lüliajalise tootluse osas on STRAWBERRYAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.17% 24 tunni vältel -31.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) – turuteave

No.1230

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

$ 27.76K
$ 27.76K$ 27.76K

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Strawberry AI praegune turukapitalisatsioon on $ 9.00M $ 27.76K 24 tunnise kauplemismahuga. STRAWBERRYAI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.00M.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Strawberry AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0029471-3.17%
30 päeva$ +0.02712+43.11%
60 päeva$ +0.05108+131.17%
90 päeva$ +0.01566+21.05%
Strawberry AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris STRAWBERRYAI muutuse $ -0.0029471 (-3.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Strawberry AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02712 (+43.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Strawberry AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRAWBERRYAI $ +0.05108 (+131.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Strawberry AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01566 (+21.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Strawberry AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Strawberry AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRAWBERRYAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Strawberry AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Strawberry AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Strawberry AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Strawberry AI (STRAWBERRYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Strawberry AI (STRAWBERRYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Strawberry AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Strawberry AI hinna ennustust kohe!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenoomika

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRAWBERRYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Strawberry AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Strawberry AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STRAWBERRYAI kohalike valuutade suhtes

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/VND
2,368.8763
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/AUD
A$0.1368304
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/GBP
0.0657146
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/EUR
0.076517
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/USD
$0.09002
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/MYR
RM0.3789842
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/TRY
3.6719158
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/JPY
¥13.23294
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/ARS
ARS$116.7568402
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/RUB
7.1754942
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/INR
7.8776502
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/IDR
Rp1,451.9352806
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/KRW
125.0269776
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/PHP
5.090631
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/EGP
￡E.4.3443652
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/BRL
R$0.486108
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/CAD
C$0.1242276
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/BDT
10.9320288
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/NGN
138.0672748
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/UAH
3.7097242
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/VES
Bs12.1527
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/CLP
$86.77928
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/PKR
Rs25.5008656
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/KZT
48.7377282
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/THB
฿2.9157478
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/TWD
NT$2.7033006
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/AED
د.إ0.3303734
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/CHF
Fr0.072016
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/HKD
HK$0.7039564
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/AMD
֏34.4110452
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/MAD
.د.م0.8092798
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/MXN
$1.6986774
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/PLN
0.3276728
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/RON
лв0.3888864
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/SEK
kr0.859691
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/BGN
лв0.1503334
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/HUF
Ft30.390752
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/CZK
1.881418
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/KWD
د.ك0.0274561
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/ILS
0.3033674
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/NOK
kr0.9173038
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI)/NZD
$0.1512336

Strawberry AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Strawberry AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Strawberry AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Strawberry AI kohta

Kui palju on Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRAWBERRYAI hind USD on 0.09002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRAWBERRYAI/USD hind?
Praegune hind STRAWBERRYAI/USD on $ 0.09002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Strawberry AI turukapitalisatsioon?
STRAWBERRYAI turukapitalisatsioon on $ 9.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRAWBERRYAI ringlev varu?
STRAWBERRYAI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRAWBERRYAI (ATH) hind?
STRAWBERRYAI saavutab ATH hinna summas 0.545890504382729 USD.
Mis oli kõigi aegade STRAWBERRYAI madalaim (ATL) hind?
STRAWBERRYAI nägi ATL hinda summas 0.000053408383833725 USD.
Milline on STRAWBERRYAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRAWBERRYAI kauplemismaht on $ 27.76K USD.
Kas STRAWBERRYAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRAWBERRYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRAWBERRYAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:07:50 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STRAWBERRYAI/USD kalkulaator

Summa

STRAWBERRYAI
STRAWBERRYAI
USD
USD

1 STRAWBERRYAI = 0.09002 USD

Kauplemine: STRAWBERRYAI

STRAWBERRYAIUSDT
$0.09002
$0.09002$0.09002
-3.17%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu