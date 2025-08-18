Stratos (STOS) reaalajas hind on $ 0.1226. Viimase 24 tunni jooksul STOS kaubeldud madalaim $ 0.1164 ja kõrgeim $ 0.1256 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.495906705056041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10131339050901036.
Lüliajalise tootluse osas on STOS muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -14.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stratos (STOS) – turuteave
No.1456
$ 4.76M
$ 54.49K
$ 12.26M
38.80M
100,000,000
ETH
Stratos praegune turukapitalisatsioon on $ 4.76M$ 54.49K 24 tunnise kauplemismahuga. STOS ringlev varu on 38.80M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Stratos (STOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stratos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002489
-1.99%
30 päeva
$ -0.0097
-7.34%
60 päeva
$ +0.0026
+2.16%
90 päeva
$ -0.0231
-15.86%
Stratos Hinnamuutus täna
Täna registreeris STOS muutuse $ -0.002489 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stratos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0097 (-7.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stratos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STOS $ +0.0026 (+2.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stratos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0231 (-15.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stratos (STOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.
