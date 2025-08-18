Rohkem infot STOS

$0.1226
-1.99%1D
Stratos (STOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:57:42 (UTC+8)

Stratos (STOS) hinna teave (USD)

$ 0.1164
$ 0.1256
$ 0.1164
$ 0.1256
$ 5.495906705056041
$ 0.10131339050901036
+0.49%

-1.99%

-14.39%

-14.39%

Stratos (STOS) reaalajas hind on $ 0.1226. Viimase 24 tunni jooksul STOS kaubeldud madalaim $ 0.1164 ja kõrgeim $ 0.1256 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.495906705056041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10131339050901036.

Lüliajalise tootluse osas on STOS muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -14.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stratos (STOS) – turuteave

No.1456

$ 4.76M
$ 54.49K
$ 12.26M
38.80M
100,000,000
ETH

Stratos praegune turukapitalisatsioon on $ 4.76M $ 54.49K 24 tunnise kauplemismahuga. STOS ringlev varu on 38.80M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Stratos (STOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stratos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002489-1.99%
30 päeva$ -0.0097-7.34%
60 päeva$ +0.0026+2.16%
90 päeva$ -0.0231-15.86%
Stratos Hinnamuutus täna

Täna registreeris STOS muutuse $ -0.002489 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stratos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0097 (-7.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stratos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STOS $ +0.0026 (+2.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stratos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0231 (-15.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stratos (STOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stratos hinnaajaloo lehte.

Mis on Stratos (STOS)

Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.

Stratos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stratos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Stratos hinna ennustus (USD)

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stratos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Stratos (STOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas STOS hind USD on 0.1226 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STOS/USD hind?
Praegune hind STOS/USD on $ 0.1226. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stratos turukapitalisatsioon?
STOS turukapitalisatsioon on $ 4.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STOS ringlev varu?
STOS ringlev varu on 38.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOS (ATH) hind?
STOS saavutab ATH hinna summas 5.495906705056041 USD.
Mis oli kõigi aegade STOS madalaim (ATL) hind?
STOS nägi ATL hinda summas 0.10131339050901036 USD.
Milline on STOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STOS kauplemismaht on $ 54.49K USD.
Kas STOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
STOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOS hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
