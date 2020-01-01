STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STONKS (STONKSTOKEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STONKS (STONKSTOKEN) teave STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Ametlik veebisait: https://www.stonkseth.com Valge raamat: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Ostke STONKSTOKEN kohe!

STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STONKS (STONKSTOKEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Praegune hind: $ 0.00001025 $ 0.00001025 $ 0.00001025 Lisateave STONKS (STONKSTOKEN) hinna kohta

STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STONKSTOKEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STONKSTOKEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STONKSTOKEN tokeni tokenoomikat, avastage STONKSTOKEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STONKSTOKEN Kas olete huvitatud STONKS (STONKSTOKEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STONKSTOKEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STONKSTOKEN MEXC-ist osta!

STONKS (STONKSTOKEN) hinna ajalugu STONKSTOKEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STONKSTOKEN hinna ajalugu kohe!

STONKSTOKEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STONKSTOKEN võiks suunduda? Meie STONKSTOKEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STONKSTOKEN tokeni hinna ennustust kohe!

