STONKS logo

STONKS hind(STONKSTOKEN)

1 STONKSTOKEN/USD reaalajas hind:

$0.00001273
$0.00001273$0.00001273
-1.65%1D
USD
STONKS (STONKSTOKEN) reaalajas hinnagraafik
STONKS (STONKSTOKEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000012291
$ 0.000012291$ 0.000012291
24 h madal
$ 0.000020999
$ 0.000020999$ 0.000020999
24 h kõrge

$ 0.000012291
$ 0.000012291$ 0.000012291

$ 0.000020999
$ 0.000020999$ 0.000020999

$ 1.2809115385719398
$ 1.2809115385719398$ 1.2809115385719398

$ 0.000001052948282471
$ 0.000001052948282471$ 0.000001052948282471

+2.85%

-1.65%

+0.53%

+0.53%

STONKS (STONKSTOKEN) reaalajas hind on $ 0.00001273. Viimase 24 tunni jooksul STONKSTOKEN kaubeldud madalaim $ 0.000012291 ja kõrgeim $ 0.000020999 näitab aktiivset turu volatiivsust. STONKSTOKENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2809115385719398 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001052948282471.

Lüliajalise tootluse osas on STONKSTOKEN muutunud +2.85% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel +0.53% viimase 7 päeva jooksul.

STONKS (STONKSTOKEN) – turuteave

No.8090

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.17
$ 78.17$ 78.17

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

0.00%

ETH

STONKS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 78.17 24 tunnise kauplemismahuga. STONKSTOKEN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.36M.

STONKS (STONKSTOKEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STONKS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000021357-1.65%
30 päeva$ -0.00000878-40.82%
60 päeva$ -0.000004903-27.81%
90 päeva$ +0.000009159+256.48%
STONKS Hinnamuutus täna

Täna registreeris STONKSTOKEN muutuse $ -0.00000021357 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STONKS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000878 (-40.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STONKS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STONKSTOKEN $ -0.000004903 (-27.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STONKS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000009159 (+256.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STONKS (STONKSTOKEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STONKS hinnaajaloo lehte.

Mis on STONKS (STONKSTOKEN)

STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

STONKS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STONKSTOKEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STONKS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STONKS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STONKS hinna ennustus (USD)

Kui palju on STONKS (STONKSTOKEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STONKS (STONKSTOKEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STONKS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STONKS hinna ennustust kohe!

STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika

STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STONKSTOKEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STONKS (STONKSTOKEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STONKS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STONKS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STONKSTOKEN kohalike valuutade suhtes

1 STONKS(STONKSTOKEN)/VND
0.33498995
1 STONKS(STONKSTOKEN)/AUD
A$0.0000194769
1 STONKS(STONKSTOKEN)/GBP
0.0000092929
1 STONKS(STONKSTOKEN)/EUR
0.0000108205
1 STONKS(STONKSTOKEN)/USD
$0.00001273
1 STONKS(STONKSTOKEN)/MYR
RM0.0000535933
1 STONKS(STONKSTOKEN)/TRY
0.0005200205
1 STONKS(STONKSTOKEN)/JPY
¥0.00187131
1 STONKS(STONKSTOKEN)/ARS
ARS$0.0164895509
1 STONKS(STONKSTOKEN)/RUB
0.0010140718
1 STONKS(STONKSTOKEN)/INR
0.0011140023
1 STONKS(STONKSTOKEN)/IDR
Rp0.2053225519
1 STONKS(STONKSTOKEN)/KRW
0.0176804424
1 STONKS(STONKSTOKEN)/PHP
0.0007228094
1 STONKS(STONKSTOKEN)/EGP
￡E.0.0006137133
1 STONKS(STONKSTOKEN)/BRL
R$0.000068742
1 STONKS(STONKSTOKEN)/CAD
C$0.0000175674
1 STONKS(STONKSTOKEN)/BDT
0.0015442763
1 STONKS(STONKSTOKEN)/NGN
0.0194945947
1 STONKS(STONKSTOKEN)/UAH
0.0005246033
1 STONKS(STONKSTOKEN)/VES
Bs0.00171855
1 STONKS(STONKSTOKEN)/CLP
$0.01224626
1 STONKS(STONKSTOKEN)/PKR
Rs0.0036030992
1 STONKS(STONKSTOKEN)/KZT
0.0068847659
1 STONKS(STONKSTOKEN)/THB
฿0.0004118155
1 STONKS(STONKSTOKEN)/TWD
NT$0.0003822819
1 STONKS(STONKSTOKEN)/AED
د.إ0.0000467191
1 STONKS(STONKSTOKEN)/CHF
Fr0.000010184
1 STONKS(STONKSTOKEN)/HKD
HK$0.0000995486
1 STONKS(STONKSTOKEN)/AMD
֏0.004867952
1 STONKS(STONKSTOKEN)/MAD
.د.م0.0001144427
1 STONKS(STONKSTOKEN)/MXN
$0.0002381783
1 STONKS(STONKSTOKEN)/PLN
0.0000462099
1 STONKS(STONKSTOKEN)/RON
лв0.0000549936
1 STONKS(STONKSTOKEN)/SEK
kr0.0001214442
1 STONKS(STONKSTOKEN)/BGN
лв0.0000212591
1 STONKS(STONKSTOKEN)/HUF
Ft0.0042962477
1 STONKS(STONKSTOKEN)/CZK
0.000266057
1 STONKS(STONKSTOKEN)/KWD
د.ك0.00000386992
1 STONKS(STONKSTOKEN)/ILS
0.0000429001
1 STONKS(STONKSTOKEN)/NOK
kr0.0001293368
1 STONKS(STONKSTOKEN)/NZD
$0.0000213864

STONKS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STONKS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STONKS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STONKS kohta

Kui palju on STONKS (STONKSTOKEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas STONKSTOKEN hind USD on 0.00001273 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STONKSTOKEN/USD hind?
Praegune hind STONKSTOKEN/USD on $ 0.00001273. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STONKS turukapitalisatsioon?
STONKSTOKEN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STONKSTOKEN ringlev varu?
STONKSTOKEN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STONKSTOKEN (ATH) hind?
STONKSTOKEN saavutab ATH hinna summas 1.2809115385719398 USD.
Mis oli kõigi aegade STONKSTOKEN madalaim (ATL) hind?
STONKSTOKEN nägi ATL hinda summas 0.000001052948282471 USD.
Milline on STONKSTOKEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STONKSTOKEN kauplemismaht on $ 78.17 USD.
Kas STONKSTOKEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
STONKSTOKEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STONKSTOKEN hinna ennustust.
STONKS (STONKSTOKEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate.

