Mis on STONKS (STONKSTOKEN)

STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

STONKS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STONKS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida STONKSTOKEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse STONKS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STONKS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STONKS hinna ennustus (USD)

Kui palju on STONKS (STONKSTOKEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STONKS (STONKSTOKEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STONKS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STONKS hinna ennustust kohe!

STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika

STONKS (STONKSTOKEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STONKSTOKEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STONKS (STONKSTOKEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STONKS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STONKS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STONKSTOKEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

STONKS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STONKS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STONKS kohta Kui palju on STONKS (STONKSTOKEN) tänapäeval väärt? Reaalajas STONKSTOKEN hind USD on 0.00001273 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STONKSTOKEN/USD hind? $ 0.00001273 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STONKSTOKEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on STONKS turukapitalisatsioon? STONKSTOKEN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STONKSTOKEN ringlev varu? STONKSTOKEN ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STONKSTOKEN (ATH) hind? STONKSTOKEN saavutab ATH hinna summas 1.2809115385719398 USD . Mis oli kõigi aegade STONKSTOKEN madalaim (ATL) hind? STONKSTOKEN nägi ATL hinda summas 0.000001052948282471 USD . Milline on STONKSTOKEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STONKSTOKEN kauplemismaht on $ 78.17 USD . Kas STONKSTOKEN sel aastal kõrgemale ka suundub? STONKSTOKEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STONKSTOKEN hinna ennustust

STONKS (STONKSTOKEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.