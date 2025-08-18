Rohkem infot STONKS

$0.0183116
2025-08-18 05:28:10 (UTC+8)

STONKS (STONKS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0183099
24 h madal
$ 0.0205873
24 h kõrge

$ 0.0183099
$ 0.0205873
$ 0.07585045131852913
$ 0.000661340687722255
-3.23%

-4.10%

-16.65%

-16.65%

STONKS (STONKS) reaalajas hind on $ 0.0183116. Viimase 24 tunni jooksul STONKS kaubeldud madalaim $ 0.0183099 ja kõrgeim $ 0.0205873 näitab aktiivset turu volatiivsust. STONKSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07585045131852913 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000661340687722255.

Lüliajalise tootluse osas on STONKS muutunud -3.23% viimase tunni jooksul, -4.10% 24 tunni vältel -16.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STONKS (STONKS) – turuteave

No.3530

$ 0.00
$ 55.55K
$ 18.31M
0.00
1,000,000,000
SOL

STONKS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.55K 24 tunnise kauplemismahuga. STONKS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

STONKS (STONKS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STONKS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000784865-4.10%
30 päeva$ -0.0030191-14.16%
60 päeva$ +0.0017382+10.48%
90 päeva$ -0.0135005-42.44%
STONKS Hinnamuutus täna

Täna registreeris STONKS muutuse $ -0.000784865 (-4.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STONKS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0030191 (-14.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STONKS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STONKS $ +0.0017382 (+10.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STONKS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0135005 (-42.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STONKS (STONKS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STONKS hinnaajaloo lehte.

Mis on STONKS (STONKS)

The coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed.

STONKS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STONKS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STONKS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STONKS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STONKS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STONKS hinna ennustus (USD)

Kui palju on STONKS (STONKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STONKS (STONKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STONKS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STONKS hinna ennustust kohe!

STONKS (STONKS) tokenoomika

STONKS (STONKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STONKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STONKS (STONKS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STONKS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STONKS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STONKS kohalike valuutade suhtes

1 STONKS(STONKS)/VND
481.869754
1 STONKS(STONKS)/AUD
A$0.028016748
1 STONKS(STONKS)/GBP
0.013367468
1 STONKS(STONKS)/EUR
0.01556486
1 STONKS(STONKS)/USD
1 STONKS(STONKS)/MYR
RM0.077091836
1 STONKS(STONKS)/TRY
0.74802886
1 STONKS(STONKS)/JPY
¥2.6918052
1 STONKS(STONKS)/ARS
ARS$23.719564828
1 STONKS(STONKS)/RUB
1.458702056
1 STONKS(STONKS)/INR
1.602448116
1 STONKS(STONKS)/IDR
Rp295.348345748
1 STONKS(STONKS)/KRW
25.432615008
1 STONKS(STONKS)/PHP
1.039732648
1 STONKS(STONKS)/EGP
￡E.0.882802236
1 STONKS(STONKS)/BRL
R$0.09888264
1 STONKS(STONKS)/CAD
C$0.025270008
1 STONKS(STONKS)/BDT
2.221380196
1 STONKS(STONKS)/NGN
28.042201124
1 STONKS(STONKS)/UAH
0.754621036
1 STONKS(STONKS)/VES
Bs2.472066
1 STONKS(STONKS)/CLP
$17.6157592
1 STONKS(STONKS)/PKR
Rs5.182915264
1 STONKS(STONKS)/KZT
9.903462628
1 STONKS(STONKS)/THB
฿0.59238026
1 STONKS(STONKS)/TWD
NT$0.549897348
1 STONKS(STONKS)/AED
د.إ0.067203572
1 STONKS(STONKS)/CHF
Fr0.01464928
1 STONKS(STONKS)/HKD
HK$0.143196712
1 STONKS(STONKS)/AMD
֏7.00235584
1 STONKS(STONKS)/MAD
.د.م0.164621284
1 STONKS(STONKS)/MXN
$0.342610036
1 STONKS(STONKS)/PLN
0.066471108
1 STONKS(STONKS)/RON
лв0.079106112
1 STONKS(STONKS)/SEK
kr0.174692664
1 STONKS(STONKS)/BGN
лв0.030580372
1 STONKS(STONKS)/HUF
Ft6.179981884
1 STONKS(STONKS)/CZK
0.38271244
1 STONKS(STONKS)/KWD
د.ك0.0055667264
1 STONKS(STONKS)/ILS
0.061710092
1 STONKS(STONKS)/NOK
kr0.186045856
1 STONKS(STONKS)/NZD
$0.030763488

STONKS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STONKS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse STONKS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STONKS kohta

Kui palju on STONKS (STONKS) tänapäeval väärt?
Reaalajas STONKS hind USD on 0.0183116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STONKS/USD hind?
Praegune hind STONKS/USD on $ 0.0183116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STONKS turukapitalisatsioon?
STONKS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STONKS ringlev varu?
STONKS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STONKS (ATH) hind?
STONKS saavutab ATH hinna summas 0.07585045131852913 USD.
Mis oli kõigi aegade STONKS madalaim (ATL) hind?
STONKS nägi ATL hinda summas 0.000661340687722255 USD.
Milline on STONKS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STONKS kauplemismaht on $ 55.55K USD.
Kas STONKS sel aastal kõrgemale ka suundub?
STONKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STONKS hinna ennustust.
2025-08-18 05:28:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

