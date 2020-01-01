Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stoopid Cats (STOCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stoopid Cats (STOCAT) teave Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement. Ametlik veebisait: https://stoopidcats.com/ Valge raamat: https://stoopidcats.gitbook.io/stoopid-cats-whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9Da97ub4u2jEoDH6htMqkPdifah4odmQreJcfZza2mHJ Ostke STOCAT kohe!

Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stoopid Cats (STOCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000699 $ 0.000699 $ 0.000699 Lisateave Stoopid Cats (STOCAT) hinna kohta

Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STOCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STOCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STOCAT tokeni tokenoomikat, avastage STOCAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STOCAT Kas olete huvitatud Stoopid Cats (STOCAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STOCAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STOCAT MEXC-ist osta!

Stoopid Cats (STOCAT) hinna ajalugu STOCAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STOCAT hinna ajalugu kohe!

STOCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STOCAT võiks suunduda? Meie STOCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STOCAT tokeni hinna ennustust kohe!

