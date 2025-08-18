Rohkem infot STOCAT

$0.000699
-0.14%1D
Stoopid Cats (STOCAT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Stoopid Cats (STOCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000698
24 h madal
$ 0.000701
24 h kõrge

$ 0.000698
$ 0.000701
--
--
0.00%

-0.13%

+0.43%

+0.43%

Stoopid Cats (STOCAT) reaalajas hind on $ 0.000699. Viimase 24 tunni jooksul STOCAT kaubeldud madalaim $ 0.000698 ja kõrgeim $ 0.000701 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOCATkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on STOCAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stoopid Cats (STOCAT) – turuteave

--
$ 71.88K
$ 1.40M
--
2,000,000,000
SOL

Stoopid Cats praegune turukapitalisatsioon on -- $ 71.88K 24 tunnise kauplemismahuga. STOCAT ringlev varu on --, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Stoopid Cats (STOCAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stoopid Cats tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000098-0.13%
30 päeva$ +0.000014+2.04%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ -0.000301-30.10%
Stoopid Cats Hinnamuutus täna

Täna registreeris STOCAT muutuse $ -0.00000098 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stoopid Cats 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000014 (+2.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stoopid Cats 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STOCAT $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stoopid Cats 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000301 (-30.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stoopid Cats (STOCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stoopid Cats hinnaajaloo lehte.

Mis on Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement.

Stoopid Cats on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stoopid Cats investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Stoopid Cats hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stoopid Cats (STOCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stoopid Cats (STOCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stoopid Cats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stoopid Cats hinna ennustust kohe!

Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika

Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stoopid Cats (STOCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stoopid Cats osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stoopid Cats osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STOCAT kohalike valuutade suhtes

1 Stoopid Cats(STOCAT)/VND
18.394185
1 Stoopid Cats(STOCAT)/AUD
A$0.00106248
1 Stoopid Cats(STOCAT)/GBP
0.00051027
1 Stoopid Cats(STOCAT)/EUR
0.00059415
1 Stoopid Cats(STOCAT)/USD
$0.000699
1 Stoopid Cats(STOCAT)/MYR
RM0.00294279
1 Stoopid Cats(STOCAT)/TRY
0.02851221
1 Stoopid Cats(STOCAT)/JPY
¥0.102753
1 Stoopid Cats(STOCAT)/ARS
ARS$0.90660999
1 Stoopid Cats(STOCAT)/RUB
0.05571729
1 Stoopid Cats(STOCAT)/INR
0.06116949
1 Stoopid Cats(STOCAT)/IDR
Rp11.27419197
1 Stoopid Cats(STOCAT)/KRW
0.97082712
1 Stoopid Cats(STOCAT)/PHP
0.03952845
1 Stoopid Cats(STOCAT)/EGP
￡E.0.03373374
1 Stoopid Cats(STOCAT)/BRL
R$0.0037746
1 Stoopid Cats(STOCAT)/CAD
C$0.00096462
1 Stoopid Cats(STOCAT)/BDT
0.08488656
1 Stoopid Cats(STOCAT)/NGN
1.07208426
1 Stoopid Cats(STOCAT)/UAH
0.02880579
1 Stoopid Cats(STOCAT)/VES
Bs0.094365
1 Stoopid Cats(STOCAT)/CLP
$0.673836
1 Stoopid Cats(STOCAT)/PKR
Rs0.19801272
1 Stoopid Cats(STOCAT)/KZT
0.37844559
1 Stoopid Cats(STOCAT)/THB
฿0.0225777
1 Stoopid Cats(STOCAT)/TWD
NT$0.02099097
1 Stoopid Cats(STOCAT)/AED
د.إ0.00256533
1 Stoopid Cats(STOCAT)/CHF
Fr0.0005592
1 Stoopid Cats(STOCAT)/HKD
HK$0.00546618
1 Stoopid Cats(STOCAT)/AMD
֏0.26719974
1 Stoopid Cats(STOCAT)/MAD
.د.م0.00628401
1 Stoopid Cats(STOCAT)/MXN
$0.01319013
1 Stoopid Cats(STOCAT)/PLN
0.00254436
1 Stoopid Cats(STOCAT)/RON
лв0.00301968
1 Stoopid Cats(STOCAT)/SEK
kr0.00667545
1 Stoopid Cats(STOCAT)/BGN
лв0.00116733
1 Stoopid Cats(STOCAT)/HUF
Ft0.2359824
1 Stoopid Cats(STOCAT)/CZK
0.0146091
1 Stoopid Cats(STOCAT)/KWD
د.ك0.000213195
1 Stoopid Cats(STOCAT)/ILS
0.00235563
1 Stoopid Cats(STOCAT)/NOK
kr0.00712281
1 Stoopid Cats(STOCAT)/NZD
$0.00117432

Stoopid Cats ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stoopid Cats võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stoopid Cats ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stoopid Cats kohta

Kui palju on Stoopid Cats (STOCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas STOCAT hind USD on 0.000699 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STOCAT/USD hind?
Praegune hind STOCAT/USD on $ 0.000699. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stoopid Cats turukapitalisatsioon?
STOCAT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STOCAT ringlev varu?
STOCAT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOCAT (ATH) hind?
STOCAT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade STOCAT madalaim (ATL) hind?
STOCAT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on STOCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STOCAT kauplemismaht on $ 71.88K USD.
Kas STOCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
STOCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOCAT hinna ennustust.
2025-08-18

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 STOCAT = 0.000699 USD

