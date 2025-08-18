Stoopid Cats (STOCAT) reaalajas hind on $ 0.000699. Viimase 24 tunni jooksul STOCAT kaubeldud madalaim $ 0.000698 ja kõrgeim $ 0.000701 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOCATkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on STOCAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stoopid Cats (STOCAT) – turuteave
$ 71.88K
$ 71.88K
$ 1.40M
$ 1.40M
2,000,000,000
2,000,000,000
SOL
Stoopid Cats praegune turukapitalisatsioon on --$ 71.88K 24 tunnise kauplemismahuga. STOCAT ringlev varu on --, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Stoopid Cats (STOCAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stoopid Cats tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000098
-0.13%
30 päeva
$ +0.000014
+2.04%
60 päeva
$ 0
0.00%
90 päeva
$ -0.000301
-30.10%
Stoopid Cats Hinnamuutus täna
Täna registreeris STOCAT muutuse $ -0.00000098 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stoopid Cats 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000014 (+2.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stoopid Cats 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STOCAT $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stoopid Cats 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000301 (-30.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stoopid Cats (STOCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement.
Stoopid Cats on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stoopid Cats investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STOCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stoopid Cats kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stoopid Cats ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stoopid Cats hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stoopid Cats (STOCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stoopid Cats (STOCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stoopid Cats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stoopid Cats (STOCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stoopid Cats (STOCAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stoopid Cats osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stoopid Cats osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.