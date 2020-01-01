Standard (STND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Standard (STND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Standard (STND) teave Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach. Ametlik veebisait: https://standardweb3.com Valge raamat: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Ostke STND kohe!

Standard (STND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Standard (STND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 282.14K $ 282.14K $ 282.14K Koguvaru: $ 94.60M $ 94.60M $ 94.60M Ringlev varu: $ 85.57M $ 85.57M $ 85.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 311.90K $ 311.90K $ 311.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1931 $ 1.1931 $ 1.1931 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 Praegune hind: $ 0.003297 $ 0.003297 $ 0.003297 Lisateave Standard (STND) hinna kohta

Standard (STND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Standard (STND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STND tokeni tokenoomikat, avastage STND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STND Kas olete huvitatud Standard (STND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STND MEXC-ist osta!

Standard (STND) hinna ajalugu STND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STND hinna ajalugu kohe!

STND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STND võiks suunduda? Meie STND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STND tokeni hinna ennustust kohe!

