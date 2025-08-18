Rohkem infot STND

Standard logo

Standard hind(STND)

1 STND/USD reaalajas hind:

-1.44%1D
USD
Standard (STND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:57:21 (UTC+8)

Standard (STND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.20%

-1.44%

-5.66%

-5.66%

Standard (STND) reaalajas hind on $ 0.003824. Viimase 24 tunni jooksul STND kaubeldud madalaim $ 0.003806 ja kõrgeim $ 0.004085 näitab aktiivset turu volatiivsust. STNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.05525779 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001952917398003709.

Lüliajalise tootluse osas on STND muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel -5.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Standard (STND) – turuteave

No.2543

ETH

Standard praegune turukapitalisatsioon on $ 327.24K $ 89.14K 24 tunnise kauplemismahuga. STND ringlev varu on 85.57M, mille koguvaru on 94600000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Standard (STND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Standard tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005581-1.44%
30 päeva$ -0.001637-29.98%
60 päeva$ +0.000438+12.93%
90 päeva$ +0.001042+37.45%
Standard Hinnamuutus täna

Täna registreeris STND muutuse $ -0.00005581 (-1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Standard 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001637 (-29.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Standard 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STND $ +0.000438 (+12.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Standard 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001042 (+37.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Standard (STND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Standard hinnaajaloo lehte.

Mis on Standard (STND)

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Standard on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Standard investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Standard kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Standard ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Standard hinna ennustus (USD)

Kui palju on Standard (STND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Standard (STND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Standard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Standard hinna ennustust kohe!

Standard (STND) tokenoomika

Standard (STND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Standard (STND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Standard osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Standard osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STND kohalike valuutade suhtes

1 Standard(STND)/VND
100.62856
1 Standard(STND)/AUD
A$0.00581248
1 Standard(STND)/GBP
0.00279152
1 Standard(STND)/EUR
0.0032504
1 Standard(STND)/USD
$0.003824
1 Standard(STND)/MYR
RM0.01609904
1 Standard(STND)/TRY
0.15598096
1 Standard(STND)/JPY
¥0.562128
1 Standard(STND)/ARS
ARS$4.95976624
1 Standard(STND)/RUB
0.30481104
1 Standard(STND)/INR
0.33463824
1 Standard(STND)/IDR
Rp61.67741072
1 Standard(STND)/KRW
5.31107712
1 Standard(STND)/PHP
0.2162472
1 Standard(STND)/EGP
￡E.0.18454624
1 Standard(STND)/BRL
R$0.0206496
1 Standard(STND)/CAD
C$0.00527712
1 Standard(STND)/BDT
0.46438656
1 Standard(STND)/NGN
5.86502176
1 Standard(STND)/UAH
0.15758704
1 Standard(STND)/VES
Bs0.51624
1 Standard(STND)/CLP
$3.686336
1 Standard(STND)/PKR
Rs1.08326272
1 Standard(STND)/KZT
2.07035184
1 Standard(STND)/THB
฿0.1235152
1 Standard(STND)/TWD
NT$0.11483472
1 Standard(STND)/AED
د.إ0.01403408
1 Standard(STND)/CHF
Fr0.0030592
1 Standard(STND)/HKD
HK$0.02990368
1 Standard(STND)/AMD
֏1.46176224
1 Standard(STND)/MAD
.د.م0.03437776
1 Standard(STND)/MXN
$0.07215888
1 Standard(STND)/PLN
0.01391936
1 Standard(STND)/RON
лв0.01651968
1 Standard(STND)/SEK
kr0.0365192
1 Standard(STND)/BGN
лв0.00638608
1 Standard(STND)/HUF
Ft1.2909824
1 Standard(STND)/CZK
0.0799216
1 Standard(STND)/KWD
د.ك0.00116632
1 Standard(STND)/ILS
0.01288688
1 Standard(STND)/NOK
kr0.03896656
1 Standard(STND)/NZD
$0.00642432

Standard ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Standard võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Standard ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Standard kohta

Kui palju on Standard (STND) tänapäeval väärt?
Reaalajas STND hind USD on 0.003824 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STND/USD hind?
Praegune hind STND/USD on $ 0.003824. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Standard turukapitalisatsioon?
STND turukapitalisatsioon on $ 327.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STND ringlev varu?
STND ringlev varu on 85.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STND (ATH) hind?
STND saavutab ATH hinna summas 3.05525779 USD.
Mis oli kõigi aegade STND madalaim (ATL) hind?
STND nägi ATL hinda summas 0.001952917398003709 USD.
Milline on STND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STND kauplemismaht on $ 89.14K USD.
Kas STND sel aastal kõrgemale ka suundub?
STND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:57:21 (UTC+8)

Standard (STND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STND/USD kalkulaator

Summa

STND
STND
USD
USD

1 STND = 0.003824 USD

Kauplemine: STND

STNDUSDT
$0.00382
$0.00382$0.00382
-0.77%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu