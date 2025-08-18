Standard (STND) reaalajas hind on $ 0.003824. Viimase 24 tunni jooksul STND kaubeldud madalaim $ 0.003806 ja kõrgeim $ 0.004085 näitab aktiivset turu volatiivsust. STNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.05525779 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001952917398003709.
Lüliajalise tootluse osas on STND muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel -5.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Standard (STND) – turuteave
No.2543
$ 327.24K
$ 327.24K
$ 89.14K
$ 89.14K
$ 361.75K
$ 361.75K
85.57M
85.57M
94,600,000
94,600,000
ETH
Standard praegune turukapitalisatsioon on $ 327.24K, 24 tunnise kauplemismahuga $ 89.14K. STND ringlev varu on 85.57M, mille koguvaru on 94600000.
Standard (STND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Standard tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005581
-1.44%
30 päeva
$ -0.001637
-29.98%
60 päeva
$ +0.000438
+12.93%
90 päeva
$ +0.001042
+37.45%
Standard Hinnamuutus täna
Täna registreeris STND muutuse $ -0.00005581 (-1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Standard 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001637 (-29.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Standard 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STND $ +0.000438 (+12.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Standard 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001042 (+37.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Standard (STND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.
Standard hinna ennustus (USD)
Kui palju on Standard (STND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Standard (STND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Standard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Standard (STND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
