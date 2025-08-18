Mis on Standard (STND)

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Kui palju on Standard (STND) tänapäeval väärt? Reaalajas STND hind USD on 0.003824 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on STND turukapitalisatsioon? STND turukapitalisatsioon on $ 327.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STND ringlev varu? STND ringlev varu on 85.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STND (ATH) hind? STND saavutab ATH hinna summas 3.05525779 USD . Mis oli kõigi aegade STND madalaim (ATL) hind? STND nägi ATL hinda summas 0.001952917398003709 USD . Milline on STND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STND kauplemismaht on $ 89.14K USD .

