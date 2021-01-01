STEPN (STEPN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STEPN (STEPN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STEPN (STEPN) teave STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Ametlik veebisait: https://www.stepn.com/ Valge raamat: https://whitepaper.stepn.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Ostke STEPN kohe!

STEPN (STEPN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STEPN (STEPN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 125.45M $ 125.45M $ 125.45M Koguvaru: $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Ringlev varu: $ 3.05B $ 3.05B $ 3.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 209.02M $ 209.02M $ 209.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Praegune hind: $ 0.04112 $ 0.04112 $ 0.04112 Lisateave STEPN (STEPN) hinna kohta

STEPN (STEPN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STEPN (STEPN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STEPN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STEPN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STEPN tokeni tokenoomikat, avastage STEPN tokeni reaalajas hinda!

STEPN (STEPN) hinna ajalugu STEPN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STEPN hinna ajalugu kohe!

STEPN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STEPN võiks suunduda? Meie STEPN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STEPN tokeni hinna ennustust kohe!

