STEPN (STEPN) reaalajas hind on $ 0.04414. Viimase 24 tunni jooksul STEPN kaubeldud madalaim $ 0.04374 ja kõrgeim $ 0.04527 näitab aktiivset turu volatiivsust. STEPNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.114427206028121 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03685184240577667.
Lüliajalise tootluse osas on STEPN muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel -8.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STEPN (STEPN) – turuteave
No.304
$ 134.61M
$ 933.72K
$ 224.40M
3.05B
5,083,918,714.985241
BSC
STEPN praegune turukapitalisatsioon on $ 134.61M$ 933.72K 24 tunnise kauplemismahuga. STEPN ringlev varu on 3.05B, mille koguvaru on 5083918714.985241. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
STEPN (STEPN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse STEPN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0008093
-1.79%
30 päeva
$ -0.00868
-16.44%
60 päeva
$ -0.00023
-0.52%
90 päeva
$ -0.01311
-22.90%
STEPN Hinnamuutus täna
Täna registreeris STEPN muutuse $ -0.0008093 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
STEPN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00868 (-16.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
STEPN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STEPN $ -0.00023 (-0.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
STEPN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01311 (-22.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada STEPN (STEPN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.
STEPN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STEPN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STEPN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse STEPN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STEPN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
STEPN hinna ennustus (USD)
Kui palju on STEPN (STEPN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STEPN (STEPN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STEPN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
STEPN (STEPN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STEPN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
STEPN (STEPN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas STEPN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STEPN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.