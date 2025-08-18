Rohkem infot STEPN

STEPN logo

STEPN hind(STEPN)

1 STEPN/USD reaalajas hind:

$0.04415
$0.04415$0.04415
-1.80%1D
USD
STEPN (STEPN) reaalajas hinnagraafik
STEPN (STEPN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04374
$ 0.04374$ 0.04374
24 h madal
$ 0.04527
$ 0.04527$ 0.04527
24 h kõrge

$ 0.04374
$ 0.04374$ 0.04374

$ 0.04527
$ 0.04527$ 0.04527

$ 4.114427206028121
$ 4.114427206028121$ 4.114427206028121

$ 0.03685184240577667
$ 0.03685184240577667$ 0.03685184240577667

-0.52%

-1.79%

-8.12%

-8.12%

STEPN (STEPN) reaalajas hind on $ 0.04414. Viimase 24 tunni jooksul STEPN kaubeldud madalaim $ 0.04374 ja kõrgeim $ 0.04527 näitab aktiivset turu volatiivsust. STEPNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.114427206028121 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03685184240577667.

Lüliajalise tootluse osas on STEPN muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel -8.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STEPN (STEPN) – turuteave

No.304

$ 134.61M
$ 134.61M$ 134.61M

$ 933.72K
$ 933.72K$ 933.72K

$ 224.40M
$ 224.40M$ 224.40M

3.05B
3.05B 3.05B

5,083,918,714.985241
5,083,918,714.985241 5,083,918,714.985241

BSC

STEPN praegune turukapitalisatsioon on $ 134.61M $ 933.72K 24 tunnise kauplemismahuga. STEPN ringlev varu on 3.05B, mille koguvaru on 5083918714.985241. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

STEPN (STEPN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STEPN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0008093-1.79%
30 päeva$ -0.00868-16.44%
60 päeva$ -0.00023-0.52%
90 päeva$ -0.01311-22.90%
STEPN Hinnamuutus täna

Täna registreeris STEPN muutuse $ -0.0008093 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STEPN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00868 (-16.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STEPN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STEPN $ -0.00023 (-0.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STEPN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01311 (-22.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STEPN (STEPN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STEPN hinnaajaloo lehte.

Mis on STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STEPN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STEPN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STEPN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STEPN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STEPN hinna ennustus (USD)

Kui palju on STEPN (STEPN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STEPN (STEPN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STEPN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STEPN hinna ennustust kohe!

STEPN (STEPN) tokenoomika

STEPN (STEPN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STEPN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STEPN (STEPN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STEPN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STEPN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STEPN kohalike valuutade suhtes

1 STEPN(STEPN)/VND
1,161.5441
1 STEPN(STEPN)/AUD
A$0.0670928
1 STEPN(STEPN)/GBP
0.0322222
1 STEPN(STEPN)/EUR
0.037519
1 STEPN(STEPN)/USD
$0.04414
1 STEPN(STEPN)/MYR
RM0.1858294
1 STEPN(STEPN)/TRY
1.8004706
1 STEPN(STEPN)/JPY
¥6.48858
1 STEPN(STEPN)/ARS
ARS$57.2500214
1 STEPN(STEPN)/RUB
3.5183994
1 STEPN(STEPN)/INR
3.8626914
1 STEPN(STEPN)/IDR
Rp711.9353842
1 STEPN(STEPN)/KRW
61.3051632
1 STEPN(STEPN)/PHP
2.496117
1 STEPN(STEPN)/EGP
￡E.2.1301964
1 STEPN(STEPN)/BRL
R$0.238356
1 STEPN(STEPN)/CAD
C$0.0609132
1 STEPN(STEPN)/BDT
5.3603616
1 STEPN(STEPN)/NGN
67.6992836
1 STEPN(STEPN)/UAH
1.8190094
1 STEPN(STEPN)/VES
Bs5.9589
1 STEPN(STEPN)/CLP
$42.55096
1 STEPN(STEPN)/PKR
Rs12.5039792
1 STEPN(STEPN)/KZT
23.8978374
1 STEPN(STEPN)/THB
฿1.4296946
1 STEPN(STEPN)/TWD
NT$1.3255242
1 STEPN(STEPN)/AED
د.إ0.1619938
1 STEPN(STEPN)/CHF
Fr0.035312
1 STEPN(STEPN)/HKD
HK$0.3451748
1 STEPN(STEPN)/AMD
֏16.8729564
1 STEPN(STEPN)/MAD
.د.م0.3968186
1 STEPN(STEPN)/MXN
$0.8329218
1 STEPN(STEPN)/PLN
0.1606696
1 STEPN(STEPN)/RON
лв0.1906848
1 STEPN(STEPN)/SEK
kr0.421537
1 STEPN(STEPN)/BGN
лв0.0737138
1 STEPN(STEPN)/HUF
Ft14.901664
1 STEPN(STEPN)/CZK
0.922526
1 STEPN(STEPN)/KWD
د.ك0.0134627
1 STEPN(STEPN)/ILS
0.1487518
1 STEPN(STEPN)/NOK
kr0.4497866
1 STEPN(STEPN)/NZD
$0.0741552

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STEPN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STEPN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STEPN kohta

Kui palju on STEPN (STEPN) tänapäeval väärt?
Reaalajas STEPN hind USD on 0.04414 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STEPN/USD hind?
Praegune hind STEPN/USD on $ 0.04414. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STEPN turukapitalisatsioon?
STEPN turukapitalisatsioon on $ 134.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STEPN ringlev varu?
STEPN ringlev varu on 3.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STEPN (ATH) hind?
STEPN saavutab ATH hinna summas 4.114427206028121 USD.
Mis oli kõigi aegade STEPN madalaim (ATL) hind?
STEPN nägi ATL hinda summas 0.03685184240577667 USD.
Milline on STEPN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STEPN kauplemismaht on $ 933.72K USD.
Kas STEPN sel aastal kõrgemale ka suundub?
STEPN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STEPN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:07:28 (UTC+8)

