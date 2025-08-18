Mis on STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida STEPN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse STEPN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STEPN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STEPN hinna ennustus (USD)

Kui palju on STEPN (STEPN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STEPN (STEPN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STEPN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STEPN hinna ennustust kohe!

STEPN (STEPN) tokenoomika

STEPN (STEPN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STEPN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STEPN (STEPN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STEPN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STEPN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STEPN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

STEPN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STEPN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STEPN kohta Kui palju on STEPN (STEPN) tänapäeval väärt? Reaalajas STEPN hind USD on 0.04414 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STEPN/USD hind? $ 0.04414 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STEPN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on STEPN turukapitalisatsioon? STEPN turukapitalisatsioon on $ 134.61M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STEPN ringlev varu? STEPN ringlev varu on 3.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STEPN (ATH) hind? STEPN saavutab ATH hinna summas 4.114427206028121 USD . Mis oli kõigi aegade STEPN madalaim (ATL) hind? STEPN nägi ATL hinda summas 0.03685184240577667 USD . Milline on STEPN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STEPN kauplemismaht on $ 933.72K USD . Kas STEPN sel aastal kõrgemale ka suundub? STEPN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STEPN hinna ennustust

STEPN (STEPN) Olulised valdkonna uudised

