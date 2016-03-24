STEEM (STEEM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STEEM (STEEM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STEEM (STEEM) teave Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Ametlik veebisait: https://steem.com/ Valge raamat: https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://steemdb.io Ostke STEEM kohe!

STEEM (STEEM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STEEM (STEEM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.62M $ 66.62M $ 66.62M Koguvaru: $ 524.15M $ 524.15M $ 524.15M Ringlev varu: $ 524.15M $ 524.15M $ 524.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.62M $ 66.62M $ 66.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Praegune hind: $ 0.1271 $ 0.1271 $ 0.1271 Lisateave STEEM (STEEM) hinna kohta

STEEM (STEEM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STEEM (STEEM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STEEM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STEEM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STEEM tokeni tokenoomikat, avastage STEEM tokeni reaalajas hinda!

