Stobox (STBU) reaalajas hind on $ 0.01754. Viimase 24 tunni jooksul STBU kaubeldud madalaim $ 0.01701 ja kõrgeim $ 0.0184 näitab aktiivset turu volatiivsust. STBUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5009937387922438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000117516245378328.
Lüliajalise tootluse osas on STBU muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, +1.21% 24 tunni vältel -9.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stobox (STBU) – turuteave
No.1733
$ 2.63M
$ 56.65K
$ 4.39M
150.00M
250,000,000
250,000,000
60.00%
ETH
Stobox praegune turukapitalisatsioon on $ 2.63M$ 56.65K 24 tunnise kauplemismahuga. STBU ringlev varu on 150.00M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.39M.
Stobox (STBU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stobox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002098
+1.21%
30 päeva
$ +0.00089
+5.34%
60 päeva
$ +0.00842
+92.32%
90 päeva
$ +0.00174
+11.01%
Stobox Hinnamuutus täna
Täna registreeris STBU muutuse $ +0.0002098 (+1.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stobox 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00089 (+5.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stobox 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STBU $ +0.00842 (+92.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stobox 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00174 (+11.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stobox (STBU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.
Stobox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stobox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STBU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stobox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stobox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stobox hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stobox (STBU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stobox (STBU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stobox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stobox (STBU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STBU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stobox (STBU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stobox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stobox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.