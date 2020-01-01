SolTradingBot (STBOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolTradingBot (STBOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolTradingBot (STBOT) teave This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Ametlik veebisait: https://soltradingbot.com/ Valge raamat: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Ostke STBOT kohe!

SolTradingBot (STBOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolTradingBot (STBOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 962.62K $ 962.62K $ 962.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Praegune hind: $ 0.000963 $ 0.000963 $ 0.000963 Lisateave SolTradingBot (STBOT) hinna kohta

SolTradingBot (STBOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolTradingBot (STBOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STBOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STBOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STBOT tokeni tokenoomikat, avastage STBOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STBOT Kas olete huvitatud SolTradingBot (STBOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STBOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STBOT MEXC-ist osta!

SolTradingBot (STBOT) hinna ajalugu STBOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STBOT hinna ajalugu kohe!

STBOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STBOT võiks suunduda? Meie STBOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STBOT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!