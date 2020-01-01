stabble (STB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi stabble (STB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

stabble (STB) teave stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. Ametlik veebisait: https://stabble.org Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Ostke STB kohe!

stabble (STB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage stabble (STB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 581.66K $ 581.66K $ 581.66K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007268833531314167 $ 0.007268833531314167 $ 0.007268833531314167 Praegune hind: $ 0.007872 $ 0.007872 $ 0.007872 Lisateave stabble (STB) hinna kohta

stabble (STB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud stabble (STB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STB tokeni tokenoomikat, avastage STB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STB Kas olete huvitatud stabble (STB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STB MEXC-ist osta!

stabble (STB) hinna ajalugu STB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STB hinna ajalugu kohe!

STB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STB võiks suunduda? Meie STB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STB tokeni hinna ennustust kohe!

