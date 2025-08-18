Rohkem infot STB

stabble logo

stabble hind(STB)

1 STB/USD reaalajas hind:

$0.007991
$0.007991
+0.35%1D
USD
stabble (STB) reaalajas hinnagraafik
stabble (STB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007943
$ 0.007943
24 h madal
$ 0.008023
$ 0.008023
24 h kõrge

$ 0.007943
$ 0.007943

$ 0.008023
$ 0.008023

$ 0.044724034802852045
$ 0.044724034802852045

$ 0.007268833531314167
$ 0.007268833531314167

-0.15%

+0.35%

+4.04%

+4.04%

stabble (STB) reaalajas hind on $ 0.007991. Viimase 24 tunni jooksul STB kaubeldud madalaim $ 0.007943 ja kõrgeim $ 0.008023 näitab aktiivset turu volatiivsust. STBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.044724034802852045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007268833531314167.

Lüliajalise tootluse osas on STB muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel +4.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

stabble (STB) – turuteave

No.2315

$ 590.45K
$ 590.45K

$ 71.10K
$ 71.10K

$ 4.00M
$ 4.00M

73.89M
73.89M

500,000,000
500,000,000

499,999,482.967193
499,999,482.967193

14.77%

SOL

stabble praegune turukapitalisatsioon on $ 590.45K $ 71.10K 24 tunnise kauplemismahuga. STB ringlev varu on 73.89M, mille koguvaru on 499999482.967193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.

stabble (STB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse stabble tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002787+0.35%
30 päeva$ -0.001039-11.51%
60 päeva$ -0.005789-42.02%
90 päeva$ -0.007009-46.73%
stabble Hinnamuutus täna

Täna registreeris STB muutuse $ +0.00002787 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

stabble 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001039 (-11.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

stabble 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STB $ -0.005789 (-42.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

stabble 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007009 (-46.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada stabble (STB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe stabble hinnaajaloo lehte.

Mis on stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

stabble on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie stabble investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse stabble kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie stabble ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

stabble hinna ennustus (USD)

Kui palju on stabble (STB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie stabble (STB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida stabble nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake stabble hinna ennustust kohe!

stabble (STB) tokenoomika

stabble (STB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

stabble (STB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas stabble osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust stabble osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STB kohalike valuutade suhtes

1 stabble(STB)/VND
210.283165
1 stabble(STB)/AUD
A$0.01222623
1 stabble(STB)/GBP
0.00583343
1 stabble(STB)/EUR
0.00679235
1 stabble(STB)/USD
$0.007991
1 stabble(STB)/MYR
RM0.03364211
1 stabble(STB)/TRY
0.32643235
1 stabble(STB)/JPY
¥1.174677
1 stabble(STB)/ARS
ARS$10.35098203
1 stabble(STB)/RUB
0.63656306
1 stabble(STB)/INR
0.69929241
1 stabble(STB)/IDR
Rp128.88707873
1 stabble(STB)/KRW
11.09854008
1 stabble(STB)/PHP
0.45372898
1 stabble(STB)/EGP
￡E.0.38524611
1 stabble(STB)/BRL
R$0.0431514
1 stabble(STB)/CAD
C$0.01102758
1 stabble(STB)/BDT
0.96938821
1 stabble(STB)/NGN
12.23733749
1 stabble(STB)/UAH
0.32930911
1 stabble(STB)/VES
Bs1.078785
1 stabble(STB)/CLP
$7.687342
1 stabble(STB)/PKR
Rs2.26177264
1 stabble(STB)/KZT
4.32177253
1 stabble(STB)/THB
฿0.25850885
1 stabble(STB)/TWD
NT$0.23996973
1 stabble(STB)/AED
د.إ0.02932697
1 stabble(STB)/CHF
Fr0.0063928
1 stabble(STB)/HKD
HK$0.06248962
1 stabble(STB)/AMD
֏3.0557584
1 stabble(STB)/MAD
.د.م0.07183909
1 stabble(STB)/MXN
$0.14951161
1 stabble(STB)/PLN
0.02900733
1 stabble(STB)/RON
лв0.03452112
1 stabble(STB)/SEK
kr0.07623414
1 stabble(STB)/BGN
лв0.01334497
1 stabble(STB)/HUF
Ft2.69688259
1 stabble(STB)/CZK
0.1670119
1 stabble(STB)/KWD
د.ك0.002429264
1 stabble(STB)/ILS
0.02692967
1 stabble(STB)/NOK
kr0.08118856
1 stabble(STB)/NZD
$0.01342488

stabble ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest stabble võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse stabble ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse stabble kohta

Kui palju on stabble (STB) tänapäeval väärt?
Reaalajas STB hind USD on 0.007991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STB/USD hind?
Praegune hind STB/USD on $ 0.007991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on stabble turukapitalisatsioon?
STB turukapitalisatsioon on $ 590.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STB ringlev varu?
STB ringlev varu on 73.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STB (ATH) hind?
STB saavutab ATH hinna summas 0.044724034802852045 USD.
Mis oli kõigi aegade STB madalaim (ATL) hind?
STB nägi ATL hinda summas 0.007268833531314167 USD.
Milline on STB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STB kauplemismaht on $ 71.10K USD.
Kas STB sel aastal kõrgemale ka suundub?
STB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STB hinna ennustust.
stabble (STB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

