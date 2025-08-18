stabble (STB) reaalajas hind on $ 0.007991. Viimase 24 tunni jooksul STB kaubeldud madalaim $ 0.007943 ja kõrgeim $ 0.008023 näitab aktiivset turu volatiivsust. STBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.044724034802852045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007268833531314167.
Lüliajalise tootluse osas on STB muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel +4.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
stabble (STB) – turuteave
No.2315
$ 590.45K
$ 590.45K$ 590.45K
$ 71.10K
$ 71.10K$ 71.10K
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
73.89M
73.89M 73.89M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
499,999,482.967193
499,999,482.967193 499,999,482.967193
14.77%
SOL
stabble praegune turukapitalisatsioon on $ 590.45K$ 71.10K 24 tunnise kauplemismahuga. STB ringlev varu on 73.89M, mille koguvaru on 499999482.967193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.
stabble (STB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse stabble tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00002787
+0.35%
30 päeva
$ -0.001039
-11.51%
60 päeva
$ -0.005789
-42.02%
90 päeva
$ -0.007009
-46.73%
stabble Hinnamuutus täna
Täna registreeris STB muutuse $ +0.00002787 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
stabble 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001039 (-11.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
stabble 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STB $ -0.005789 (-42.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
stabble 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007009 (-46.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.
stabble on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie stabble investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse stabble kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie stabble ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
stabble (STB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
