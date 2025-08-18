Rohkem infot STAU

STAU logo

STAU hind(STAU)

1 STAU/USD reaalajas hind:

$0.01924
-0.10%1D
USD
STAU (STAU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:07:15 (UTC+8)

STAU (STAU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01877
24 h madal
$ 0.01944
24 h kõrge

$ 0.01877
$ 0.01944
--
--
-0.06%

-0.10%

-0.06%

-0.06%

STAU (STAU) reaalajas hind on $ 0.01925. Viimase 24 tunni jooksul STAU kaubeldud madalaim $ 0.01877 ja kõrgeim $ 0.01944 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAUkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on STAU muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel -0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STAU (STAU) – turuteave

$ 0.00
$ 66.22K
$ 192.50M
0.00
10,000,000,000
300,000,000
0.00%

MATIC

STAU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 66.22K 24 tunnise kauplemismahuga. STAU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 192.50M.

STAU (STAU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STAU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000193-0.10%
30 päeva$ -0.0012-5.87%
60 päeva$ -0.00792-29.15%
90 päeva$ -0.01856-49.09%
STAU Hinnamuutus täna

Täna registreeris STAU muutuse $ -0.0000193 (-0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STAU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0012 (-5.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STAU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAU $ -0.00792 (-29.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STAU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01856 (-49.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STAU (STAU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STAU hinnaajaloo lehte.

Mis on STAU (STAU)

We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets.

STAU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STAU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STAU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STAU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STAU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STAU hinna ennustus (USD)

Kui palju on STAU (STAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STAU (STAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STAU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STAU hinna ennustust kohe!

STAU (STAU) tokenoomika

STAU (STAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STAU (STAU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STAU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STAU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STAU kohalike valuutade suhtes

1 STAU(STAU)/VND
506.56375
1 STAU(STAU)/AUD
A$0.02926
1 STAU(STAU)/GBP
0.0140525
1 STAU(STAU)/EUR
0.0163625
1 STAU(STAU)/USD
$0.01925
1 STAU(STAU)/MYR
RM0.0810425
1 STAU(STAU)/TRY
0.7852075
1 STAU(STAU)/JPY
¥2.82975
1 STAU(STAU)/ARS
ARS$24.9674425
1 STAU(STAU)/RUB
1.5344175
1 STAU(STAU)/INR
1.6845675
1 STAU(STAU)/IDR
Rp310.4838275
1 STAU(STAU)/KRW
26.73594
1 STAU(STAU)/PHP
1.0885875
1 STAU(STAU)/EGP
￡E.0.929005
1 STAU(STAU)/BRL
R$0.10395
1 STAU(STAU)/CAD
C$0.026565
1 STAU(STAU)/BDT
2.33772
1 STAU(STAU)/NGN
29.524495
1 STAU(STAU)/UAH
0.7932925
1 STAU(STAU)/VES
Bs2.59875
1 STAU(STAU)/CLP
$18.557
1 STAU(STAU)/PKR
Rs5.45314
1 STAU(STAU)/KZT
10.4221425
1 STAU(STAU)/THB
฿0.6235075
1 STAU(STAU)/TWD
NT$0.5780775
1 STAU(STAU)/AED
د.إ0.0706475
1 STAU(STAU)/CHF
Fr0.0154
1 STAU(STAU)/HKD
HK$0.150535
1 STAU(STAU)/AMD
֏7.358505
1 STAU(STAU)/MAD
.د.م0.1730575
1 STAU(STAU)/MXN
$0.3632475
1 STAU(STAU)/PLN
0.07007
1 STAU(STAU)/RON
лв0.08316
1 STAU(STAU)/SEK
kr0.1838375
1 STAU(STAU)/BGN
лв0.0321475
1 STAU(STAU)/HUF
Ft6.4988
1 STAU(STAU)/CZK
0.402325
1 STAU(STAU)/KWD
د.ك0.00587125
1 STAU(STAU)/ILS
0.0648725
1 STAU(STAU)/NOK
kr0.1961575
1 STAU(STAU)/NZD
$0.03234

STAU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STAU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STAU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STAU kohta

Kui palju on STAU (STAU) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAU hind USD on 0.01925 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAU/USD hind?
Praegune hind STAU/USD on $ 0.01925. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STAU turukapitalisatsioon?
STAU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAU ringlev varu?
STAU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAU (ATH) hind?
STAU saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade STAU madalaim (ATL) hind?
STAU nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on STAU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAU kauplemismaht on $ 66.22K USD.
Kas STAU sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAU hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:07:15 (UTC+8)

STAU (STAU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

