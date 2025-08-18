STAU (STAU) reaalajas hind on $ 0.01925. Viimase 24 tunni jooksul STAU kaubeldud madalaim $ 0.01877 ja kõrgeim $ 0.01944 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAUkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on STAU muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel -0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STAU (STAU) – turuteave
STAU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 66.22K 24 tunnise kauplemismahuga. STAU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 192.50M.
STAU (STAU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse STAU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000193
-0.10%
30 päeva
$ -0.0012
-5.87%
60 päeva
$ -0.00792
-29.15%
90 päeva
$ -0.01856
-49.09%
STAU Hinnamuutus täna
Täna registreeris STAU muutuse $ -0.0000193 (-0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
STAU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0012 (-5.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
STAU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAU $ -0.00792 (-29.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
STAU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01856 (-49.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada STAU (STAU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets.
STAU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STAU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STAU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse STAU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STAU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
STAU hinna ennustus (USD)
Kui palju on STAU (STAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STAU (STAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STAU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
STAU (STAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
STAU (STAU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas STAU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STAU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.