Startup (STARTUP) reaalajas hind on $ 0.005555. Viimase 24 tunni jooksul STARTUP kaubeldud madalaim $ 0.0055 ja kõrgeim $ 0.00703 näitab aktiivset turu volatiivsust. STARTUPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on STARTUP muutunud -5.06% viimase tunni jooksul, -10.70% 24 tunni vältel -70.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Startup (STARTUP) – turuteave
$ 105.95K
$ 0.00
SOL
Startup praegune turukapitalisatsioon on --$ 105.95K 24 tunnise kauplemismahuga. STARTUP ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Startup (STARTUP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Startup tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00066453
-10.70%
30 päeva
$ -0.02839
-83.64%
60 päeva
$ -0.002184
-28.23%
90 päeva
$ -0.019565
-77.89%
Startup Hinnamuutus täna
Täna registreeris STARTUP muutuse $ -0.00066453 (-10.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Startup 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02839 (-83.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Startup 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STARTUP $ -0.002184 (-28.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Startup 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.019565 (-77.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Startup (STARTUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$STARTUP is a satire-driven meme coin based on startup culture — “The product is the market cap.”
Startup on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Startup investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STARTUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Startup kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Startup ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Startup hinna ennustus (USD)
Kui palju on Startup (STARTUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Startup (STARTUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Startup nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Startup (STARTUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARTUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Startup (STARTUP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Startup osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Startup osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.