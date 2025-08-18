Rohkem infot STAR

STAR Hinnainfo

STAR Valge raamat

STAR Ametlik veebisait

STAR Tokenoomika

STAR Hinnaprognoos

STAR Ajalugu

STAR – ostujuhend

STAR-usaldusraha valuutakonverter

STAR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

StarHeroes logo

StarHeroes hind(STAR)

1 STAR/USD reaalajas hind:

$0.006398
$0.006398$0.006398
-0.15%1D
USD
StarHeroes (STAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:57:01 (UTC+8)

StarHeroes (STAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006254
$ 0.006254$ 0.006254
24 h madal
$ 0.006575
$ 0.006575$ 0.006575
24 h kõrge

$ 0.006254
$ 0.006254$ 0.006254

$ 0.006575
$ 0.006575$ 0.006575

$ 1.3053024632863512
$ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512

$ 0.004714549947667772
$ 0.004714549947667772$ 0.004714549947667772

-0.04%

-0.15%

-11.90%

-11.90%

StarHeroes (STAR) reaalajas hind on $ 0.006399. Viimase 24 tunni jooksul STAR kaubeldud madalaim $ 0.006254 ja kõrgeim $ 0.006575 näitab aktiivset turu volatiivsust. STARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3053024632863512 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004714549947667772.

Lüliajalise tootluse osas on STAR muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StarHeroes (STAR) – turuteave

No.2001

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 75.84K
$ 75.84K$ 75.84K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

215.60M
215.60M 215.60M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

593,145,617.7633095
593,145,617.7633095 593,145,617.7633095

30.79%

ARB

StarHeroes praegune turukapitalisatsioon on $ 1.38M $ 75.84K 24 tunnise kauplemismahuga. STAR ringlev varu on 215.60M, mille koguvaru on 593145617.7633095. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.48M.

StarHeroes (STAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StarHeroes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000961-0.15%
30 päeva$ +0.001578+32.73%
60 päeva$ +0.000235+3.81%
90 päeva$ -0.000426-6.25%
StarHeroes Hinnamuutus täna

Täna registreeris STAR muutuse $ -0.00000961 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StarHeroes 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001578 (+32.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StarHeroes 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAR $ +0.000235 (+3.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StarHeroes 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000426 (-6.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StarHeroes (STAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StarHeroes hinnaajaloo lehte.

Mis on StarHeroes (STAR)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StarHeroes investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StarHeroes kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StarHeroes ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StarHeroes hinna ennustus (USD)

Kui palju on StarHeroes (STAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarHeroes (STAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarHeroes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StarHeroes hinna ennustust kohe!

StarHeroes (STAR) tokenoomika

StarHeroes (STAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StarHeroes (STAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StarHeroes osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StarHeroes osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STAR kohalike valuutade suhtes

1 StarHeroes(STAR)/VND
168.389685
1 StarHeroes(STAR)/AUD
A$0.00972648
1 StarHeroes(STAR)/GBP
0.00467127
1 StarHeroes(STAR)/EUR
0.00543915
1 StarHeroes(STAR)/USD
$0.006399
1 StarHeroes(STAR)/MYR
RM0.02693979
1 StarHeroes(STAR)/TRY
0.26101521
1 StarHeroes(STAR)/JPY
¥0.940653
1 StarHeroes(STAR)/ARS
ARS$8.29956699
1 StarHeroes(STAR)/RUB
0.51006429
1 StarHeroes(STAR)/INR
0.55997649
1 StarHeroes(STAR)/IDR
Rp103.20966297
1 StarHeroes(STAR)/KRW
8.88744312
1 StarHeroes(STAR)/PHP
0.36186345
1 StarHeroes(STAR)/EGP
￡E.0.30881574
1 StarHeroes(STAR)/BRL
R$0.0345546
1 StarHeroes(STAR)/CAD
C$0.00883062
1 StarHeroes(STAR)/BDT
0.77709456
1 StarHeroes(STAR)/NGN
9.81440226
1 StarHeroes(STAR)/UAH
0.26370279
1 StarHeroes(STAR)/VES
Bs0.863865
1 StarHeroes(STAR)/CLP
$6.168636
1 StarHeroes(STAR)/PKR
Rs1.81270872
1 StarHeroes(STAR)/KZT
3.46448259
1 StarHeroes(STAR)/THB
฿0.2066877
1 StarHeroes(STAR)/TWD
NT$0.19216197
1 StarHeroes(STAR)/AED
د.إ0.02348433
1 StarHeroes(STAR)/CHF
Fr0.0051192
1 StarHeroes(STAR)/HKD
HK$0.05004018
1 StarHeroes(STAR)/AMD
֏2.44608174
1 StarHeroes(STAR)/MAD
.د.م0.05752701
1 StarHeroes(STAR)/MXN
$0.12074913
1 StarHeroes(STAR)/PLN
0.02329236
1 StarHeroes(STAR)/RON
лв0.02764368
1 StarHeroes(STAR)/SEK
kr0.06111045
1 StarHeroes(STAR)/BGN
лв0.01068633
1 StarHeroes(STAR)/HUF
Ft2.1603024
1 StarHeroes(STAR)/CZK
0.1337391
1 StarHeroes(STAR)/KWD
د.ك0.001951695
1 StarHeroes(STAR)/ILS
0.02156463
1 StarHeroes(STAR)/NOK
kr0.06520581
1 StarHeroes(STAR)/NZD
$0.01075032

StarHeroes ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StarHeroes võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse StarHeroes ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StarHeroes kohta

Kui palju on StarHeroes (STAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAR hind USD on 0.006399 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAR/USD hind?
Praegune hind STAR/USD on $ 0.006399. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StarHeroes turukapitalisatsioon?
STAR turukapitalisatsioon on $ 1.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAR ringlev varu?
STAR ringlev varu on 215.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAR (ATH) hind?
STAR saavutab ATH hinna summas 1.3053024632863512 USD.
Mis oli kõigi aegade STAR madalaim (ATL) hind?
STAR nägi ATL hinda summas 0.004714549947667772 USD.
Milline on STAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAR kauplemismaht on $ 75.84K USD.
Kas STAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:57:01 (UTC+8)

StarHeroes (STAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STAR/USD kalkulaator

Summa

STAR
STAR
USD
USD

1 STAR = 0.006399 USD

Kauplemine: STAR

STARUSDT
$0.006398
$0.006398$0.006398
-0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu