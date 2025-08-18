StarHeroes (STAR) reaalajas hind on $ 0.006399. Viimase 24 tunni jooksul STAR kaubeldud madalaim $ 0.006254 ja kõrgeim $ 0.006575 näitab aktiivset turu volatiivsust. STARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3053024632863512 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004714549947667772.
Lüliajalise tootluse osas on STAR muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
StarHeroes (STAR) – turuteave
No.2001
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
$ 75.84K
$ 75.84K$ 75.84K
$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M
215.60M
215.60M 215.60M
700,000,000
700,000,000 700,000,000
593,145,617.7633095
593,145,617.7633095 593,145,617.7633095
30.79%
ARB
StarHeroes praegune turukapitalisatsioon on $ 1.38M$ 75.84K 24 tunnise kauplemismahuga. STAR ringlev varu on 215.60M, mille koguvaru on 593145617.7633095. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.48M.
StarHeroes (STAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse StarHeroes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000961
-0.15%
30 päeva
$ +0.001578
+32.73%
60 päeva
$ +0.000235
+3.81%
90 päeva
$ -0.000426
-6.25%
StarHeroes Hinnamuutus täna
Täna registreeris STAR muutuse $ -0.00000961 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
StarHeroes 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001578 (+32.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
StarHeroes 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAR $ +0.000235 (+3.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
StarHeroes 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000426 (-6.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada StarHeroes (STAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

StarHeroes hinna ennustus (USD)
Kui palju on StarHeroes (STAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarHeroes (STAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarHeroes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
StarHeroes (STAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
StarHeroes (STAR) ostujuhend

