Mis on Stage (STAGE)

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stage kohta Kui palju on Stage (STAGE) tänapäeval väärt? Reaalajas STAGE hind USD on 0.000046 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAGE/USD hind? $ 0.000046 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stage turukapitalisatsioon? STAGE turukapitalisatsioon on $ 70.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAGE ringlev varu? STAGE ringlev varu on 1.54B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAGE (ATH) hind? STAGE saavutab ATH hinna summas 0.004673122335820334 USD . Mis oli kõigi aegade STAGE madalaim (ATL) hind? STAGE nägi ATL hinda summas 0.000040256491810923 USD . Milline on STAGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAGE kauplemismaht on $ 23.85 USD . Kas STAGE sel aastal kõrgemale ka suundub? STAGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAGE hinna ennustust

