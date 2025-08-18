Stage (STAGE) reaalajas hind on $ 0.000046. Viimase 24 tunni jooksul STAGE kaubeldud madalaim $ 0.0000434 ja kõrgeim $ 0.000046 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004673122335820334 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000040256491810923.
Lüliajalise tootluse osas on STAGE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stage (STAGE) – turuteave
No.2947
$ 70.98K
$ 23.85
$ 460.00K
1.54B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.43%
BSC
Stage praegune turukapitalisatsioon on $ 70.98K$ 23.85 24 tunnise kauplemismahuga. STAGE ringlev varu on 1.54B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 460.00K.
Stage (STAGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stage tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000029
-38.67%
60 päeva
$ -0.000052
-53.07%
90 päeva
$ -0.000093
-66.91%
Stage Hinnamuutus täna
Täna registreeris STAGE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stage 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000029 (-38.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stage 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAGE $ -0.000052 (-53.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stage 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000093 (-66.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stage (STAGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!
Stage hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stage (STAGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stage (STAGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stage nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stage (STAGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
