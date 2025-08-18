Mis on Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stabull Finance kohta Kui palju on Stabull Finance (STABUL) tänapäeval väärt? Reaalajas STABUL hind USD on 0.6905 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STABUL/USD hind? $ 0.6905 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STABUL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stabull Finance turukapitalisatsioon? STABUL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STABUL ringlev varu? STABUL ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STABUL (ATH) hind? STABUL saavutab ATH hinna summas 1.2220222025386718 USD . Mis oli kõigi aegade STABUL madalaim (ATL) hind? STABUL nägi ATL hinda summas 0.06642386888114032 USD . Milline on STABUL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STABUL kauplemismaht on $ 53.01K USD . Kas STABUL sel aastal kõrgemale ka suundub? STABUL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STABUL hinna ennustust

