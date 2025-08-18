Stabull Finance (STABUL) reaalajas hind on $ 0.6905. Viimase 24 tunni jooksul STABUL kaubeldud madalaim $ 0.685 ja kõrgeim $ 0.6998 näitab aktiivset turu volatiivsust. STABULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2220222025386718 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06642386888114032.
Lüliajalise tootluse osas on STABUL muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +1.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stabull Finance (STABUL) – turuteave
Stabull Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.01K 24 tunnise kauplemismahuga. STABUL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.91M.
Stabull Finance (STABUL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stabull Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006059
-0.86%
30 päeva
$ +0.0861
+14.24%
60 päeva
$ +0.3187
+85.71%
90 päeva
$ +0.1905
+38.10%
Stabull Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris STABUL muutuse $ -0.006059 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stabull Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0861 (+14.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stabull Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STABUL $ +0.3187 (+85.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stabull Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1905 (+38.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stabull Finance (STABUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.
Stabull Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stabull Finance (STABUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stabull Finance (STABUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stabull Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stabull Finance (STABUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STABUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
