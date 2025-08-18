Rohkem infot STABUL

STABUL Hinnainfo

STABUL Valge raamat

STABUL Ametlik veebisait

STABUL Tokenoomika

STABUL Hinnaprognoos

STABUL Ajalugu

STABUL – ostujuhend

STABUL-usaldusraha valuutakonverter

STABUL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stabull Finance logo

Stabull Finance hind(STABUL)

1 STABUL/USD reaalajas hind:

$0.6904
$0.6904$0.6904
-0.87%1D
USD
Stabull Finance (STABUL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:05 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.685
$ 0.685$ 0.685
24 h madal
$ 0.6998
$ 0.6998$ 0.6998
24 h kõrge

$ 0.685
$ 0.685$ 0.685

$ 0.6998
$ 0.6998$ 0.6998

$ 1.2220222025386718
$ 1.2220222025386718$ 1.2220222025386718

$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032$ 0.06642386888114032

-0.19%

-0.86%

+1.54%

+1.54%

Stabull Finance (STABUL) reaalajas hind on $ 0.6905. Viimase 24 tunni jooksul STABUL kaubeldud madalaim $ 0.685 ja kõrgeim $ 0.6998 näitab aktiivset turu volatiivsust. STABULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2220222025386718 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06642386888114032.

Lüliajalise tootluse osas on STABUL muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +1.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stabull Finance (STABUL) – turuteave

No.5728

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.01K
$ 53.01K$ 53.01K

$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Stabull Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 53.01K 24 tunnise kauplemismahuga. STABUL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.91M.

Stabull Finance (STABUL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stabull Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006059-0.86%
30 päeva$ +0.0861+14.24%
60 päeva$ +0.3187+85.71%
90 päeva$ +0.1905+38.10%
Stabull Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris STABUL muutuse $ -0.006059 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stabull Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0861 (+14.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stabull Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STABUL $ +0.3187 (+85.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stabull Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1905 (+38.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stabull Finance (STABUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stabull Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stabull Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STABUL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stabull Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stabull Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stabull Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stabull Finance (STABUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stabull Finance (STABUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stabull Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stabull Finance hinna ennustust kohe!

Stabull Finance (STABUL) tokenoomika

Stabull Finance (STABUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STABUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stabull Finance (STABUL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stabull Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stabull Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STABUL kohalike valuutade suhtes

1 Stabull Finance(STABUL)/VND
18,170.5075
1 Stabull Finance(STABUL)/AUD
A$1.04956
1 Stabull Finance(STABUL)/GBP
0.504065
1 Stabull Finance(STABUL)/EUR
0.586925
1 Stabull Finance(STABUL)/USD
$0.6905
1 Stabull Finance(STABUL)/MYR
RM2.907005
1 Stabull Finance(STABUL)/TRY
28.165495
1 Stabull Finance(STABUL)/JPY
¥101.5035
1 Stabull Finance(STABUL)/ARS
ARS$895.585405
1 Stabull Finance(STABUL)/RUB
55.039755
1 Stabull Finance(STABUL)/INR
60.425655
1 Stabull Finance(STABUL)/IDR
Rp11,137.095215
1 Stabull Finance(STABUL)/KRW
959.02164
1 Stabull Finance(STABUL)/PHP
39.047775
1 Stabull Finance(STABUL)/EGP
￡E.33.32353
1 Stabull Finance(STABUL)/BRL
R$3.7287
1 Stabull Finance(STABUL)/CAD
C$0.95289
1 Stabull Finance(STABUL)/BDT
83.85432
1 Stabull Finance(STABUL)/NGN
1,059.04747
1 Stabull Finance(STABUL)/UAH
28.455505
1 Stabull Finance(STABUL)/VES
Bs93.2175
1 Stabull Finance(STABUL)/CLP
$665.642
1 Stabull Finance(STABUL)/PKR
Rs195.60484
1 Stabull Finance(STABUL)/KZT
373.843605
1 Stabull Finance(STABUL)/THB
฿22.30315
1 Stabull Finance(STABUL)/TWD
NT$20.735715
1 Stabull Finance(STABUL)/AED
د.إ2.534135
1 Stabull Finance(STABUL)/CHF
Fr0.5524
1 Stabull Finance(STABUL)/HKD
HK$5.39971
1 Stabull Finance(STABUL)/AMD
֏263.95053
1 Stabull Finance(STABUL)/MAD
.د.م6.207595
1 Stabull Finance(STABUL)/MXN
$13.029735
1 Stabull Finance(STABUL)/PLN
2.51342
1 Stabull Finance(STABUL)/RON
лв2.98296
1 Stabull Finance(STABUL)/SEK
kr6.594275
1 Stabull Finance(STABUL)/BGN
лв1.153135
1 Stabull Finance(STABUL)/HUF
Ft233.1128
1 Stabull Finance(STABUL)/CZK
14.43145
1 Stabull Finance(STABUL)/KWD
د.ك0.2106025
1 Stabull Finance(STABUL)/ILS
2.326985
1 Stabull Finance(STABUL)/NOK
kr7.036195
1 Stabull Finance(STABUL)/NZD
$1.16004

Stabull Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stabull Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stabull Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stabull Finance kohta

Kui palju on Stabull Finance (STABUL) tänapäeval väärt?
Reaalajas STABUL hind USD on 0.6905 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STABUL/USD hind?
Praegune hind STABUL/USD on $ 0.6905. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stabull Finance turukapitalisatsioon?
STABUL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STABUL ringlev varu?
STABUL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STABUL (ATH) hind?
STABUL saavutab ATH hinna summas 1.2220222025386718 USD.
Mis oli kõigi aegade STABUL madalaim (ATL) hind?
STABUL nägi ATL hinda summas 0.06642386888114032 USD.
Milline on STABUL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STABUL kauplemismaht on $ 53.01K USD.
Kas STABUL sel aastal kõrgemale ka suundub?
STABUL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STABUL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:05 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STABUL/USD kalkulaator

Summa

STABUL
STABUL
USD
USD

1 STABUL = 0.6905 USD

Kauplemine: STABUL

STABULUSDT
$0.6904
$0.6904$0.6904
-0.74%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu