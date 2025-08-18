DeFi STOA (STA) reaalajas hind on $ 0.003214. Viimase 24 tunni jooksul STA kaubeldud madalaim $ 0.003109 ja kõrgeim $ 0.003564 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8979185539131536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000997990656179079.
Lüliajalise tootluse osas on STA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -26.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeFi STOA (STA) – turuteave
DeFi STOA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 68.77 24 tunnise kauplemismahuga. STA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DeFi STOA (STA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeFi STOA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.003674
-53.34%
60 päeva
$ -0.00575
-64.15%
90 päeva
$ -0.002653
-45.22%
DeFi STOA Hinnamuutus täna
Täna registreeris STA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeFi STOA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003674 (-53.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeFi STOA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STA $ -0.00575 (-64.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeFi STOA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002653 (-45.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.
DeFi STOA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi STOA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi STOA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DeFi STOA hinna ennustus (USD)
