DeFi STOA hind(STA)

1 STA/USD reaalajas hind:

$0.003214
0.00%1D
USD
DeFi STOA (STA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:58 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003109
24 h madal
$ 0.003564
24 h kõrge

$ 0.003109
$ 0.003564
$ 0.8979185539131536
$ 0.000997990656179079
DeFi STOA (STA) reaalajas hind on $ 0.003214. Viimase 24 tunni jooksul STA kaubeldud madalaim $ 0.003109 ja kõrgeim $ 0.003564 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8979185539131536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000997990656179079.

Lüliajalise tootluse osas on STA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -26.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeFi STOA (STA) – turuteave

No.7061

$ 0.00
$ 68.77
$ 10.28M
0.00
3,200,000,000
ETH

DeFi STOA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 68.77 24 tunnise kauplemismahuga. STA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

DeFi STOA (STA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeFi STOA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.003674-53.34%
60 päeva$ -0.00575-64.15%
90 päeva$ -0.002653-45.22%
DeFi STOA Hinnamuutus täna

Täna registreeris STA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeFi STOA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003674 (-53.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeFi STOA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STA $ -0.00575 (-64.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeFi STOA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002653 (-45.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeFi STOA (STA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeFi STOA hinnaajaloo lehte.

Mis on DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFi STOA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi STOA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi STOA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeFi STOA hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFi STOA (STA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi STOA (STA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi STOA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFi STOA hinna ennustust kohe!

DeFi STOA (STA) tokenoomika

DeFi STOA (STA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeFi STOA (STA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeFi STOA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFi STOA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STA kohalike valuutade suhtes

1 DeFi STOA(STA)/VND
84.57641
1 DeFi STOA(STA)/AUD
A$0.00488528
1 DeFi STOA(STA)/GBP
0.00234622
1 DeFi STOA(STA)/EUR
0.0027319
1 DeFi STOA(STA)/USD
$0.003214
1 DeFi STOA(STA)/MYR
RM0.01353094
1 DeFi STOA(STA)/TRY
0.13109906
1 DeFi STOA(STA)/JPY
¥0.472458
1 DeFi STOA(STA)/ARS
ARS$4.16859014
1 DeFi STOA(STA)/RUB
0.25618794
1 DeFi STOA(STA)/INR
0.28125714
1 DeFi STOA(STA)/IDR
Rp51.83870242
1 DeFi STOA(STA)/KRW
4.46386032
1 DeFi STOA(STA)/PHP
0.1817517
1 DeFi STOA(STA)/EGP
￡E.0.15510764
1 DeFi STOA(STA)/BRL
R$0.0173556
1 DeFi STOA(STA)/CAD
C$0.00443532
1 DeFi STOA(STA)/BDT
0.39030816
1 DeFi STOA(STA)/NGN
4.92944036
1 DeFi STOA(STA)/UAH
0.13244894
1 DeFi STOA(STA)/VES
Bs0.43389
1 DeFi STOA(STA)/CLP
$3.098296
1 DeFi STOA(STA)/PKR
Rs0.91046192
1 DeFi STOA(STA)/KZT
1.74009174
1 DeFi STOA(STA)/THB
฿0.1038122
1 DeFi STOA(STA)/TWD
NT$0.09651642
1 DeFi STOA(STA)/AED
د.إ0.01179538
1 DeFi STOA(STA)/CHF
Fr0.0025712
1 DeFi STOA(STA)/HKD
HK$0.02513348
1 DeFi STOA(STA)/AMD
֏1.22858364
1 DeFi STOA(STA)/MAD
.د.م0.02889386
1 DeFi STOA(STA)/MXN
$0.06064818
1 DeFi STOA(STA)/PLN
0.01169896
1 DeFi STOA(STA)/RON
лв0.01388448
1 DeFi STOA(STA)/SEK
kr0.0306937
1 DeFi STOA(STA)/BGN
лв0.00536738
1 DeFi STOA(STA)/HUF
Ft1.0850464
1 DeFi STOA(STA)/CZK
0.0671726
1 DeFi STOA(STA)/KWD
د.ك0.00098027
1 DeFi STOA(STA)/ILS
0.01083118
1 DeFi STOA(STA)/NOK
kr0.03275066
1 DeFi STOA(STA)/NZD
$0.00539952

DeFi STOA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeFi STOA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DeFi STOA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFi STOA kohta

Kui palju on DeFi STOA (STA) tänapäeval väärt?
Reaalajas STA hind USD on 0.003214 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STA/USD hind?
Praegune hind STA/USD on $ 0.003214. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeFi STOA turukapitalisatsioon?
STA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STA ringlev varu?
STA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STA (ATH) hind?
STA saavutab ATH hinna summas 0.8979185539131536 USD.
Mis oli kõigi aegade STA madalaim (ATL) hind?
STA nägi ATL hinda summas 0.000997990656179079 USD.
Milline on STA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STA kauplemismaht on $ 68.77 USD.
Kas STA sel aastal kõrgemale ka suundub?
STA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

