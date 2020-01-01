SSV Token (SSV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SSV Token (SSV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SSV Token (SSV) teave SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Ametlik veebisait: https://ssv.network/ Valge raamat: https://docs.ssv.network/ Plokiahela Explorer: https://explorer.ssv.network/ Ostke SSV kohe!

SSV Token (SSV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SSV Token (SSV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.65M $ 113.65M $ 113.65M Koguvaru: $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M Ringlev varu: $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 Kõigi aegade madalaim: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 Praegune hind: $ 8.454 $ 8.454 $ 8.454 Lisateave SSV Token (SSV) hinna kohta

SSV Token (SSV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SSV Token (SSV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SSV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SSV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SSV tokeni tokenoomikat, avastage SSV tokeni reaalajas hinda!

SSV Token (SSV) hinna ajalugu SSV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SSV hinna ajalugu kohe!

SSV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SSV võiks suunduda? Meie SSV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SSV tokeni hinna ennustust kohe!

