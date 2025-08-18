Rohkem infot SSV

SSV Token logo

SSV Token hind(SSV)

1 SSV/USD reaalajas hind:

$8.988
-2.22%1D
USD
SSV Token (SSV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:16:41 (UTC+8)

SSV Token (SSV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 8.91
24 h madal
$ 9.486
24 h kõrge

$ 8.91
$ 9.486
$ 65.93224832365777
$ 3.676640212283031
-0.55%

-2.22%

-11.94%

-11.94%

SSV Token (SSV) reaalajas hind on $ 8.988. Viimase 24 tunni jooksul SSV kaubeldud madalaim $ 8.91 ja kõrgeim $ 9.486 näitab aktiivset turu volatiivsust. SSVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 65.93224832365777 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.676640212283031.

Lüliajalise tootluse osas on SSV muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -11.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SSV Token (SSV) – turuteave

No.330

$ 120.83M
$ 1.55M
$ 122.63M
13.44M
--
13,643,494.13214779
ETH

SSV Token praegune turukapitalisatsioon on $ 120.83M $ 1.55M 24 tunnise kauplemismahuga. SSV ringlev varu on 13.44M, mille koguvaru on 13643494.13214779. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SSV Token (SSV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SSV Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.20406-2.22%
30 päeva$ -1.618-15.26%
60 päeva$ +0.676+8.13%
90 päeva$ -0.4-4.27%
SSV Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SSV muutuse $ -0.20406 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SSV Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.618 (-15.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SSV Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SSV $ +0.676 (+8.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SSV Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.4 (-4.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SSV Token (SSV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SSV Token hinnaajaloo lehte.

Mis on SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SSV Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SSV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SSV Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SSV Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SSV Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on SSV Token (SSV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SSV Token (SSV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SSV Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SSV Token hinna ennustust kohe!

SSV Token (SSV) tokenoomika

SSV Token (SSV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SSV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SSV Token (SSV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SSV Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SSV Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SSV kohalike valuutade suhtes

1 SSV Token(SSV)/VND
236,519.22
1 SSV Token(SSV)/AUD
A$13.75164
1 SSV Token(SSV)/GBP
6.56124
1 SSV Token(SSV)/EUR
7.6398
1 SSV Token(SSV)/USD
$8.988
1 SSV Token(SSV)/MYR
RM37.83948
1 SSV Token(SSV)/TRY
367.1598
1 SSV Token(SSV)/JPY
¥1,321.236
1 SSV Token(SSV)/ARS
ARS$11,642.42604
1 SSV Token(SSV)/RUB
715.80432
1 SSV Token(SSV)/INR
786.53988
1 SSV Token(SSV)/IDR
Rp144,967.72164
1 SSV Token(SSV)/KRW
12,483.25344
1 SSV Token(SSV)/PHP
508.2714
1 SSV Token(SSV)/EGP
￡E.433.31148
1 SSV Token(SSV)/BRL
R$48.5352
1 SSV Token(SSV)/CAD
C$12.40344
1 SSV Token(SSV)/BDT
1,091.50272
1 SSV Token(SSV)/NGN
13,785.25512
1 SSV Token(SSV)/UAH
370.39548
1 SSV Token(SSV)/VES
Bs1,213.38
1 SSV Token(SSV)/CLP
$8,664.432
1 SSV Token(SSV)/PKR
Rs2,546.12064
1 SSV Token(SSV)/KZT
4,866.19308
1 SSV Token(SSV)/THB
฿290.85168
1 SSV Token(SSV)/TWD
NT$269.90964
1 SSV Token(SSV)/AED
د.إ32.98596
1 SSV Token(SSV)/CHF
Fr7.1904
1 SSV Token(SSV)/HKD
HK$70.28616
1 SSV Token(SSV)/AMD
֏3,435.75288
1 SSV Token(SSV)/MAD
.د.م80.80212
1 SSV Token(SSV)/MXN
$168.34524
1 SSV Token(SSV)/PLN
32.62644
1 SSV Token(SSV)/RON
лв38.82816
1 SSV Token(SSV)/SEK
kr85.74552
1 SSV Token(SSV)/BGN
лв15.00996
1 SSV Token(SSV)/HUF
Ft3,032.37144
1 SSV Token(SSV)/CZK
187.93908
1 SSV Token(SSV)/KWD
د.ك2.74134
1 SSV Token(SSV)/ILS
30.28956
1 SSV Token(SSV)/NOK
kr91.31808
1 SSV Token(SSV)/NZD
$15.09984

SSV Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SSV Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SSV Token kohta

Kui palju on SSV Token (SSV) tänapäeval väärt?
Reaalajas SSV hind USD on 8.988 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SSV/USD hind?
Praegune hind SSV/USD on $ 8.988. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SSV Token turukapitalisatsioon?
SSV turukapitalisatsioon on $ 120.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SSV ringlev varu?
SSV ringlev varu on 13.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SSV (ATH) hind?
SSV saavutab ATH hinna summas 65.93224832365777 USD.
Mis oli kõigi aegade SSV madalaim (ATL) hind?
SSV nägi ATL hinda summas 3.676640212283031 USD.
Milline on SSV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SSV kauplemismaht on $ 1.55M USD.
Kas SSV sel aastal kõrgemale ka suundub?
SSV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SSV hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:16:41 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

