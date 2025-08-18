SSV Token (SSV) reaalajas hind on $ 8.988. Viimase 24 tunni jooksul SSV kaubeldud madalaim $ 8.91 ja kõrgeim $ 9.486 näitab aktiivset turu volatiivsust. SSVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 65.93224832365777 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.676640212283031.
Lüliajalise tootluse osas on SSV muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -11.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SSV Token (SSV) – turuteave
SSV Token praegune turukapitalisatsioon on $ 120.83M$ 1.55M 24 tunnise kauplemismahuga. SSV ringlev varu on 13.44M, mille koguvaru on 13643494.13214779. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SSV Token (SSV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SSV Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.20406
-2.22%
30 päeva
$ -1.618
-15.26%
60 päeva
$ +0.676
+8.13%
90 päeva
$ -0.4
-4.27%
SSV Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SSV muutuse $ -0.20406 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SSV Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.618 (-15.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SSV Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SSV $ +0.676 (+8.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SSV Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.4 (-4.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SSV Token (SSV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.
SSV Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SSV Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SSV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SSV Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SSV Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SSV Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on SSV Token (SSV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SSV Token (SSV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SSV Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SSV Token (SSV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SSV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SSV Token (SSV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SSV Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SSV Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.