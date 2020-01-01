SquadSwap (SQUAD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SquadSwap (SQUAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
SquadSwap (SQUAD) teave

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

Ametlik veebisait:
https://squadswap.com/
Valge raamat:
https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SquadSwap (SQUAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 57.54M
$ 57.54M$ 57.54M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.33879
$ 0.33879$ 0.33879
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.009505325106395283
$ 0.009505325106395283$ 0.009505325106395283
Praegune hind:
$ 0.05754
$ 0.05754$ 0.05754

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SQUAD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SQUAD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SQUAD tokeni tokenoomikat, avastage SQUAD tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.