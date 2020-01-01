SquadSwap (SQUAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SquadSwap (SQUAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SquadSwap (SQUAD) teave SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Ametlik veebisait: https://squadswap.com/ Valge raamat: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Ostke SQUAD kohe!

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SquadSwap (SQUAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.54M $ 57.54M $ 57.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Praegune hind: $ 0.05754 $ 0.05754 $ 0.05754 Lisateave SquadSwap (SQUAD) hinna kohta

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SquadSwap (SQUAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SQUAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SQUAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SQUAD tokeni tokenoomikat, avastage SQUAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SQUAD Kas olete huvitatud SquadSwap (SQUAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SQUAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SQUAD MEXC-ist osta!

SquadSwap (SQUAD) hinna ajalugu SQUAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SQUAD hinna ajalugu kohe!

SQUAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SQUAD võiks suunduda? Meie SQUAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SQUAD tokeni hinna ennustust kohe!

