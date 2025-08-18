Rohkem infot SQUAD

SquadSwap hind(SQUAD)

1 SQUAD/USD reaalajas hind:

$0.06391
$0.06391$0.06391
-0.07%1D
USD
SquadSwap (SQUAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:56:47 (UTC+8)

SquadSwap (SQUAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0638
$ 0.0638$ 0.0638
24 h madal
$ 0.06419
$ 0.06419$ 0.06419
24 h kõrge

$ 0.0638
$ 0.0638$ 0.0638

$ 0.06419
$ 0.06419$ 0.06419

$ 0.23402448454377014
$ 0.23402448454377014$ 0.23402448454377014

$ 0.009505325106395283
$ 0.009505325106395283$ 0.009505325106395283

+0.20%

-0.06%

-8.09%

-8.09%

SquadSwap (SQUAD) reaalajas hind on $ 0.06401. Viimase 24 tunni jooksul SQUAD kaubeldud madalaim $ 0.0638 ja kõrgeim $ 0.06419 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQUADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23402448454377014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009505325106395283.

Lüliajalise tootluse osas on SQUAD muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -8.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SquadSwap (SQUAD) – turuteave

No.7753

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K

$ 64.01M
$ 64.01M$ 64.01M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

SquadSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 53.97K 24 tunnise kauplemismahuga. SQUAD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.01M.

SquadSwap (SQUAD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SquadSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000448-0.06%
30 päeva$ -0.00077-1.19%
60 päeva$ -0.00325-4.84%
90 päeva$ -0.01983-23.66%
SquadSwap Hinnamuutus täna

Täna registreeris SQUAD muutuse $ -0.0000448 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SquadSwap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00077 (-1.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SquadSwap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SQUAD $ -0.00325 (-4.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SquadSwap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01983 (-23.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SquadSwap (SQUAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SquadSwap hinnaajaloo lehte.

Mis on SquadSwap (SQUAD)

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

SquadSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SquadSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SQUAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SquadSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SquadSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SquadSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on SquadSwap (SQUAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SquadSwap (SQUAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SquadSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SquadSwap hinna ennustust kohe!

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika

SquadSwap (SQUAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQUAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SquadSwap (SQUAD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SquadSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SquadSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SquadSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SquadSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SquadSwap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SquadSwap kohta

Kui palju on SquadSwap (SQUAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQUAD hind USD on 0.06401 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQUAD/USD hind?
Praegune hind SQUAD/USD on $ 0.06401. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SquadSwap turukapitalisatsioon?
SQUAD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQUAD ringlev varu?
SQUAD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQUAD (ATH) hind?
SQUAD saavutab ATH hinna summas 0.23402448454377014 USD.
Mis oli kõigi aegade SQUAD madalaim (ATL) hind?
SQUAD nägi ATL hinda summas 0.009505325106395283 USD.
Milline on SQUAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQUAD kauplemismaht on $ 53.97K USD.
Kas SQUAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQUAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQUAD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:56:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

