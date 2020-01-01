SquidGrow (SQGROW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SquidGrow (SQGROW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SquidGrow (SQGROW) teave Ametlik veebisait: https://squidgrow.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xb72e76ccf005313868db7b48070901a44629da98 Ostke SQGROW kohe!

SquidGrow (SQGROW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SquidGrow (SQGROW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0999 $ 0.0999 $ 0.0999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 Praegune hind: $ 0.009934 $ 0.009934 $ 0.009934 Lisateave SquidGrow (SQGROW) hinna kohta

SquidGrow (SQGROW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SquidGrow (SQGROW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SQGROW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SQGROW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SQGROW tokeni tokenoomikat, avastage SQGROW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SQGROW Kas olete huvitatud SquidGrow (SQGROW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SQGROW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SQGROW MEXC-ist osta!

SquidGrow (SQGROW) hinna ajalugu SQGROW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SQGROW hinna ajalugu kohe!

SQGROW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SQGROW võiks suunduda? Meie SQGROW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SQGROW tokeni hinna ennustust kohe!

